Знімають із ланцюгів і забирають з хат: волонтери рятують від голодної смерті покинутих тварин з прифронтової Донеччини

У притулку вже катастрофічно не вистачає місця, тож волонтери закликають українців забрати когось додому, щоб звільнилося місце для інших хвостатих переселенців.

Кропивницькі волонтери виїжджають у зруйновані містечка та села прифронтової Донеччини, аби вивезти звідти покинутих господарями тварин. Дорогою на схід завозять гостинці військовим, а назад у центр України привозять переляканих чотирилапих. Останній рейд був у вщент зруйнованих Богородичного та Катеринівки, йдеться в ТСН.

Старого пса Носика залишили самого в хаті у селищі на лінії фронту. “Там жінка приїздила, підкормлювала. І це вона показувала Каті, де залишені собаки. Будинок відчений був, там безлад такий, все розкидано і вони там сиділи”, - розповідає волонтерка Лідія.

Носика і ще тринадцять котів та собак привезли кропивницькі волонтери з чергового рейду прифронтовими містечками Донеччини. Собак знімали з ланцюгів, відловлювали серед зруйнованих обійсть та у хатах.

Поодинокі мешканці сіл врятували від голодної смерті полишених власниками чотирилапих, а потім показали волонтерам, де шукати залишенців.

Покинуті власниками песики попри все затято охороняли залишки майна господарів і кидалися на незнайомців. Лише за кілька днів у Кропивницькому вони вже лащилися до рятівників. “Потім як на руки взяли, заспокоївся, Ми думали, що вередлива бабка, скажи, а вийшов хлопчик старенький”, - каже волонтерка Катя про одного із собак.

Цього разу більшість привезених з рейду собак - літні. У них, на жаль, майже не має шансів на прилаштування в родину, кажуть волонтери. От коти всі молоденькі і гарненькі, серед низ Хамон, який сам напросився на евакуацію. “Він просто підійшов до машини і просто почав тертися і проситися в машину. Він нас знайшов сам. Ми його не ходили, не шукали. Саме він прийшов сам”, - каже волонтерка.

У вольєрах і кімнатах будинків волонтерського притулку - понад три сотні тварин. Третина з них - біженці з лінії фронту. Місця катастрофічно не вистачає, тож волонтери закликають українців забрати когось додому, щоб звільнилося місце для інших хвостатих переселенців.

Врятувати від голодної смерті: волонтери з Кропивницького рятують життя покинутим тваринам

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