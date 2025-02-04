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Знімальна група ТСН потрапила під російський обстріл – є поранений (фото)

Знімальна група ТСН потрапила під російський обстріл – є поранений (фото)

Журналіст Олександр Моторний і оператор Павло Бориско на фронті

Інцидент трапився вранці 4 лютого на позиціях неподалік Вовчанська.

Знімальна група ТСН та 1+1 Марафон — журналіст Олександр Моторний і оператор Павло Бориско — потрапили під російський обстріл під час знімання сюжету на фронті.

Про це повідомляє 1+1 media.

Унаслідок удару ворога наш оператор отримав множинні уламкові поранення та перелом ноги. Наразі Павла ретельно оглядають медики та надають всю необхідну допомогу.

Інцидент трапився вранці 4 лютого під час зйомок сюжету про роботу українських операторів БПЛА на позиціях неподалік Вовчанська.

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"В якийсь момент довкола розпочався артилерійський обстріл. Хлопці сказали, що, скоріш за все, буде штурм. Їм прийшла команда на взліт. Хлопці полетіли – ми з Пашею зняли перший старт", — розповідає Олександр Моторний.

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Павло Бориско фільмував запуск наступного безпілотника і був поряд з членом екіпажу. В цей момент їх атакував ворожий дрон.

Журналіст Олександр Моторний і оператор Павло Бориско / © прес-служба каналу
Журналіст Олександр Моторний і оператор Павло Бориско / Фото: прес-служба каналу "1+1"

"Спочатку думав, що прилетіла артилерія. Через секунд 30 ми вискочили на вулицю – я побачив Павла біля схованки. Одразу до нього підскочив – він лежав поранений, весь в крові. Другий хлопець – споряджаючий, постраждав ще більше… В Павла нога зламана. Підбіг командир розрахунку, перетягнув турнікет, як годиться. Стабілізували ногу шиною", — згадує Моторний.

Оператор Павло Бориско / ©
Оператор Павло Бориско

На щастя, поранених вдалося швидко евакуювати з позиції.

Нагадаємо, що атака на журналістів в умовах бойових дій є міжнародним воєнним злочином. Втім, за даними НСЖУ, від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили щонайменше 18 журналістів під час виконання їхніх професійних обов’язків. Ще 9 стали жертвами ракетних обстрілів.

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