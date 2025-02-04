Знімальна група ТСН потрапила під російський обстріл – є поранений (фото)

Знімальна група ТСН та 1+1 Марафон — журналіст Олександр Моторний і оператор Павло Бориско — потрапили під російський обстріл під час знімання сюжету на фронті.

Про це повідомляє 1+1 media.

Унаслідок удару ворога наш оператор отримав множинні уламкові поранення та перелом ноги. Наразі Павла ретельно оглядають медики та надають всю необхідну допомогу.

Інцидент трапився вранці 4 лютого під час зйомок сюжету про роботу українських операторів БПЛА на позиціях неподалік Вовчанська.

"В якийсь момент довкола розпочався артилерійський обстріл. Хлопці сказали, що, скоріш за все, буде штурм. Їм прийшла команда на взліт. Хлопці полетіли – ми з Пашею зняли перший старт", — розповідає Олександр Моторний.

Павло Бориско фільмував запуск наступного безпілотника і був поряд з членом екіпажу. В цей момент їх атакував ворожий дрон.

Журналіст Олександр Моторний і оператор Павло Бориско / Фото: прес-служба каналу "1+1"

"Спочатку думав, що прилетіла артилерія. Через секунд 30 ми вискочили на вулицю – я побачив Павла біля схованки. Одразу до нього підскочив – він лежав поранений, весь в крові. Другий хлопець – споряджаючий, постраждав ще більше… В Павла нога зламана. Підбіг командир розрахунку, перетягнув турнікет, як годиться. Стабілізували ногу шиною", — згадує Моторний.

Оператор Павло Бориско

На щастя, поранених вдалося швидко евакуювати з позиції.

Нагадаємо, що атака на журналістів в умовах бойових дій є міжнародним воєнним злочином. Втім, за даними НСЖУ, від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили щонайменше 18 журналістів під час виконання їхніх професійних обов’язків. Ще 9 стали жертвами ракетних обстрілів.

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