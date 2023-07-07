Знімання перетворилось на боротьбу за виживання: на Луганщині окупанти влаштували полювання на поліцію і групу ТСН

У селах на Луганщині нема ні світла, ні зв’язку, єдиний спосіб дізнатися що там коїться у світі – дочекатися поліцейських, які привозять гуманітарку.

Поліцейські Луганщини продовжують дбати про земляків із звільнених сіл. Хоч дістатися до них кожного разу – як пройти крізь серйозний бій. Під постійними обстрілами вони доправляють людям хліб, ліки, гуманітарну допомогу, і просто підтримують добрим словом, йдеться в ТСН.

Просто під час поїзди з поліцією до прифронтових сіл знімальної групи ТСН, бус із продуктами застрягає на дорозі. Майже одразу у небі вистежує ворожий дрон, ворог встигає накрити першим снарядом. Після вибуху кілька буханок хліба випадає просто на дорогу, але підбирати його ніхто не відважується, поліцейські знають, зараз прилетить ще один снаряд. Тому до села Невське на Луганщинині поліцейські рухаються без зупинки, там швидко розвантажують хліб, макарони, олію, а ще генератор.

Усе село пошматоване не просто снарядами – потужними пів тонними авіабомбами та ракетами, показують місцеві. “Ми й самі зрозуміти не можемо, вже 48 бомб і ракет уже 46”, - перераховують місцеві.

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Зрозуміти можна, кажуть поліцейські, росіяни вже було заявили, що повністю загарбали Луганську область, тому вони не шкодують ні бомб, ні ракет, щоб просунутися до кордону. Але українська армія тримає оборону, а українська поліція підтримує як тільки може місцеве населення. “Це наші люди, ми ж поліція Луганщини, це луганські люди і треба надавати допомогу, така як є”, - каже поліцейський Луганщини “Мазай”.

Після доставки продуктів з’являється ще одна задача - виїхати. Тож далі бус рухається полями, де поряд падають ворожі міни, але командир загону на псевдо “Мамай” маршрут не змінює, каже, мусять провідати сусіднє село також.

У цих селах нема ні світла, ні зв’язку, єдиний спосіб дізнатися що там коїться у світі – дочекатися поліцейських. Першим ділом для людей роздають хліб, другим – зв’язок, поліцейські швидко розкладають “Старлінк”, місцеві пенсіонери нарешті можуть сказати рідним кілька слів. Але все переривають окупанти, які накривають село ворожими мінами.

Російські дрони виявили поліцію зі знімальною групою і влаштували полювання. Їм доводиться вираховувати, коли у ворога перезарядка і роз’їжджаємося різними дорогами. “Мамай” каже, що так більше шансів вискочити з села.

Із цієї поїздки із 4 авто цілою та неушкодженою виїхала лише одна. Така ціна тут хліба, зітхає начальник поліції Луганщини. Але не їхати вони не можуть. “Люди бачать, що є влада, є поліція, люди бачать, що вони не покинуті”, - каже начальник поліції у Луганській області Олег Григоров.

За кілька днів поліцейські підремонтують свої автівки, завантажать кількасот буханок хліба і знову поїдуть туди, де постійно стріляють, бо на них там чекають.

Окупанти влаштували полювання на поліцію із знімальною групою ТСН

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