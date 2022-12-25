Знищать ще до виходу до видимої зони: бійці показали, що чекає на ворога на Київщині

На тлі зростаючої загрози повторного наступу із Білорусі українські військові продовжують не лише пильно слідкувати за діями ворога, його переміщеннями та заявами, а й посилено готуватися до оборони, йдеться в ТСН.

Коли бійцям надходить повідомлення, навчальне, але про наступ ворога, в готовність приводять усі підрозділи сил оборони, із різних родів військ. “Зараз буде виконуватися відбиття противника. Щодо поданої інформації кількість близько 10 осіб”, - повідомляють військовим.

Йдеться про групу ДРГ, як правило ворог таку відправляє аби відволікти частину наших сил. Яка в цю мить уже повинна пильнувати небо - за ДРГ одразу в наступ йдуть ворожі гелікоптери із десантом. Зустріти їх беруться із кількох сторін. “Ми тримаємо напрямок. Противник не зможе не те що пройти, а навіть вийти у видиму зону, бо ми його знищимо”, - кажуть в командуванні.

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Втім, ці бої можуть тривати цілий день, якщо противник спрямує сюди численні сили. До цього готові наші мінометники. Свій вишкіл вони не припиняють навіть вночі. У їх завдання входить стримувати ворога, а ще освітлювати світловими мінами поле бою.

Доки у одному секторі одні хлопці нищитимуть окупанта, інші - готуватимуть для них артилерійське підкріплення. Попередньо навівши, навіть серед ночі, потрібні переправи через річки. “Згідно наказу ми розвернули свої гармати на вогневих позиціях по прикриттю роботи нашої піхоти. Зараз гармати наведені, готові до бою. Завдання артелеристів самохідних батарей - це найперше дуже швидко зайняти вогневі позиції. Чітко, без лишніх витрат снарядів, відпрацювати, і залишити вогневі позиції”, - розповідає військовий Сергій.

Надокучати ворог протягом усього наступу обов'язково буде й безпілотниками, частина з яких розвідувальні, інші - із боєприпасом, як іранські “Шахіди”. Наші бійці й до цього є готові.

Перші завдання ворога, окрім самого просування у наш тил, будуть захоплення певних стратегічних об'єктів, і саме на недопущенні цього, сьогодні зосереджені тривання наших військових.

“Злагоджені і чіткі дії оборонців засвідчили їх готовність до адекватної протидії у разі, якщо ворог намагатиметься здійснити захоплення цього об’єкту. Але немає меж вдосконалення практичних навичок та умінь нашого особового складу. Командири будуть продовжувати зазначені тренування і в подальшому задля доведення дій підлеглих до автоматизму”, - каже командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв.

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