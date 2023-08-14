Знищений вщент гіпермаркет досі димить: нові подробиці потужної атаки РФ на Одесу (відео)

Росіяни в ніч проти 14 серпня знову атакували Одесу. Внаслідок ракетного удару є поранені, вщент знищений продовольчий гіпермаркет, пошкоджений гуртожиток і 7 закладів освіти.

Подробиці нічної атаки розповів кореспондент ТСН Сергій Осадчук.

Чим атакували Одесу

Ворог атакував місто близько третьої години ночі. Було кілька хвиль атак ударниими дронами, також росіяни випустили 8 ракет морського базування типу "Калібр". Ворожі цілі збили Сили протиповітряної оборони, але дронів і ракет було так багато, що збити всі над морем не вдалося.

Уламки падали на території міста, тому одесити чули потужні вибухи. Найпотужніший із них пролунав у гіпермаркеті, всередині він досі димить. Попередньо відомо, що там упала частина збитої ракети, яка вибухнула. Виникла масштабна пожежа. Всередині було багато займистих матеріалів.

Нічна атака по Одесі 14 серпня / Фото: скрин із відео

"Бомба пролетіла просто над моїм будинком. Я вийшла в коридор і чую - позаду мене вже в моїй квартирі щось летить, а я звідти вже боюся виходити", - розповідає про атаку жителька сусіднього будинку.

Власники місцевого зоомагазину пригадують, що все розпочалося близько 3 години ночі.

"Там усередині все так само як і зовні, жахливо. Все вигоріло, стель немає. Пожежний вихід ось, все, що там - воно погоріло, а так все у воді, кіптяві", - кажуть очевидці.

Під час вибуху всередині гіпермаркету були охоронці. Вони зазнали поранень, але залишилися живими.

Що відомо про руйнування

Волонтер Червоного Хреста Денис Блонський розповідає, що, на щастя, кількість постраждалих - мінімальна, немає загиблих.

"На жаль, відбувся удар в цивільний обʼєкт - це те, що заборонено Женевськими конвенціями", - наголошує представник Червоного Хреста.

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Вибуховою хвилею пошкоджені вікна в будинках, які стоять через дорогу від гіпермаркету. Нині люди намагаються прибрати пошкодження і закрити діри плівкою. Кажуть, вціліли ті вікна, які заздалегідь заклеїли клейкою стрічкою і які були відкриті на провітрювання.

Нічна атака по Одесі 14 серпня / Фото: Facebook/Оперативне командування "Південь"

Міська влада вже оприлюднила офіційні наслідки нічної атаки росіян. За її даними, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено 113 будинків. Серед них - сім закладів освіти.

Гіпермаркет знищений вщент і досі димить: що відбувається на місці падіння збитої ракети

Додамо, військово-політичний експерт Олександр Коваленко зауважив, що останній серйозний удар по Одесі був у ніч проти 23 липня. Він також пояснив, чому Росія атакувала місто тим, що ЗСУ можуть збити.

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