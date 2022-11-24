Знищення енергетичної інфраструктури України – яка мета Путіна: Марія Золкіна

Є три основні причини, чому Росія перейшла до ракетного терору, знищуючи українські об’єкти критичної інфраструктури, щоб залишити українців без світла, води й тепла.

По-перше, в Кремлі сподіваються, що почнуться певні заворушення всередині України. Росіяни досі сподіваються, що українське суспільство, незадоволене відсутністю елементарних благ цивілізації – світла, тепла, води в зимовий холодний період – пред’являтимуть претензії українській владі. І під тиском цього внутрішнього незадоволення, певної втоми від війни, на яку росіяни сподіваються, українське суспільство почне всередині сваритися й вимагати мирних переговорів під тиском цих проблем.

По-друге, в Кремлі намагаються підігріти певні дискусії й на Заході, який фінансово підтримує Україну. Умовні в середньому $5 млрд на місяць, яких Україна потребує, можуть збільшитися просто в геометричній прогресії протягом зимових місяців, коли Заходу треба буде надавати підтримку Україні, щоб вона цю зиму просто пройшла.

По-третє, це, можливо, створити хаос в Європі за рахунок ще більшої хвилі українських шукачів притулку, які будуть змушені виїжджати з України, бо не буде світла, води й тепла в зимовий період. Але і тут Путін прорахувався. Останні дослідження міграційних організацій в Європі засвідчують, що, наприклад, в Німеччині та Польщі, де осіла найбільша кількість українців, вони здебільшого вже знайшли роботу. Тобто, ми не створюємо аж такого міграційного навантаження на країни ЄС.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповіла голова напряму "Регіональна безпека та дослідження конфліктів" Фонду демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва, а також дослідниця Лондонської школи економіки та політичних наук Марія Золкіна.

За її словами, Росія взялася за прицільні обстріли енергетичної інфраструктури України не з початком свого вторгнення, а одразу після того, як всі інші плани по окупації України, захопленню Києва, стабілізації окупаційних адміністрацій на окупованих територіях, провалилися, і коли Росія опинилася перед реальним для неї ризиком втрати не лише Харківської, правобережжя Херсонщини, але й територій в інших областях України.

"Тому я цілком поділяю оцінки, що Росія робить це з певного відчаю на полі бою. Хоча це звісно не означає, що ситуація у росіян настільки катастрофічна, що вони відходитимуть з окупованих територій без особливих зусиль української сторони. Проте інші інструменти підкорити Україну й навіть забезпечити собі контроль над нині окупованими територіями Росія майже вичерпала", - пояснює Марія Золкіна.

Дослідниця підкреслює, що Розрахунок Росії дуже простий: вони вважають, що цей примус у вигляді ракетного терору спрацює.

"Але мушу їх розчарувати. Фонд демократичні ініціативи у серпні та вересні проводив дослідження в деяких прифронтових містах, зокрема в Миколаєві та Запоріжжі. І результати такі, що Миколаїв, наприклад, який на той момент був одним із найбільш стражденних від російських обстрілів міст на підконтрольній Україні території, за останній рік не лише став більш жорстким і радикальним щодо Росії й примирення з нею, а й більш впевненим, що Україна переможе РФ у цій війні. Тобто, кожного разу, коли Росія силою намагається примусити Україну до переговорів, неготовність до компромісів з боку українців зростає", - підсумувала Марія Золкіна.

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