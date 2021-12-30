Знищення історичних споруд у Києві: будівлі не мали статусу пам'яток і не були в історичному ареалі

Знищення історичних споруд у Києві: будівлі не мали статусу пам'яток і не були в історичному ареалі

За підрахунками управління охорони культурної спадщини, у самій лише столиці близько 3,5 тисячі об'єктів мають бути під охороною.

Київ підбиває підсумок скандалів зі знищенням історичних споруд. Цей рік видався непростим для активістів, врятувати всі будинки, на жаль, не вдалося проте прогрес є.

Про це йдеться у сюжет "Сніданку з 1+1" за 30 грудня.

Скандали зі знищенням архітектурних пам’яток в Україні, здається, можуть тривати вічно. Або ж принаймні до того моменту, поки на місці останнього старовинного будинку не з’явиться офіс чи якась сучасна споруда.

До цього ще далеко – історичних будинків у нас вистачає, але, на жаль, цього року їх список знову зменшився.

Наводимо лише декілька прикладів скандальних знищень старовинних будинків у столиці…

Будинок купця Уткіна

Під ковшем екскаватора опинився 120-річний будинок купця Уткіна. Знесли кількаповерхову цегляну споруду для того, аби побудувати готель. Ця будівля була єдиною дореволюційною у кварталі, однак не мала охоронного статусу. Її демонтаж є незаконним, оскільки будівля перебувала у Центральному історичному ареалі міста.

Садиба Барбана

Садиба Барбана 19-го століття. Спочатку робітники частково розібрали дах старовинної садиби. Активісти за допомогою поліції намагались зупинити процес. Потім демонтаж знову відновився. І врешті на знесення садиби відреагували і у Мінкульті, і у КМДА. Віталій Кличко обурився що Міністерство культури не внесло будівлю до Реєстру об'єктів культурної спадщини. Там у відповідь заявили що первинні документи про забудову садиби видавала саме КМДА.

Павільйон "Квіти України"

Ну і нарешті модерністська будівля "Квіти України". 25 червня з фасаду будівлі зрізали 30-річний, неймовірної краси виноград, і вже 12 липня почався демонтаж фасаду.

Ще до початку робіт місцеві жителі викликали поліцію, проте за паркан правоохоронців не пустили. На щастя тут швидко змогли згуртуватись активісти – завдяки їхнім діям і розголосу знищення споруди призупинили, проте фасад зберегти не вдалося. У такому стані споруда і досі, хоча тепер її визнали пам'яткою архітектури та монументального мистецтва місцевого значення.

Чому знищення цінних споруд відбувається без особливих проблем

Але чому знищення таких цінних споруд відбувається без особливих проблем? Відповідь проста – ці споруди не мали відповідного охоронного статусу.

Цього року ми втратили ряд цінних архітектурних об’єктів – будівель, які, на жаль, не були пам'ятками. Тобто вони заслуговували на цей статус, вони були об'єктами цінної фонової забудови. Кілька з них – дореволюційних.

Дуже рідкісні будівлі. Вони не були пам'ятками і не були в історичному ареалі Києва – і на них захист ніяк не міг поширюватися, тобто це уже було воля власника цієї ділянки.

До слова, цього року історичних споруд знесли в рази менше, ніж минулого. І справа не в законах і стурбованості чиновників, а здебільшого саме в небайдужих активістах. Люди все більше переймаються справами свого міста.

"Підвищився культурний рівень, особливо у молоді. З'явилися багато організацій, проєктів, і самотужки багато киян це питання дослуджують і звертаються до компетентних органів для зупинення знищення. Вони розуміють, що комфортне середовище європейського міста передбачає збереження історичних будівель. Люди почуваються комфортніше, коли поряд є невисокі будівлі", - каже краєзнавець Антон Короб.

Як врятувати споруду чи іншу пам'ятку, до неї вже зганяють техніку: алгоритм дій

Найперше – викликати поліцію.

Звертатися до місцевих органів охорони культурної спадщини.

Якщо поліція бездіє, на неї потрібно писати до прокуратури.

Гуртування та обєднання мешканців.

Загальноміський або навіть загалнонаціональний розголос.

До слова, за підрахунками управління охорони культурної спадщини, у самій лише столиці близько 3,5 тисячі об'єктів мають бути під охороною. Але цього року в Раді проголосували лише за збереження сотні з них. Тож розуміємо – можна чекати допомоги від влади, проте і власними силами історичну забудову можна врятувати.

Зрівняли з землею: які історичні будівлі ми втратили 2021-го року

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