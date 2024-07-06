Знищення Кримського мосту: командувач ВМС Неїжпапа зробив цікаву заяву

Кримський міст є законною військовою ціллю для України.
Незаконно збудований окупаційною владою Кримський міст потрібно знищити, бо це логістичний ланцюг противника.
Про це заявив віцеадмірал, командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа в інтерв'ю Наталії Мосейчук у межах авторського проєкту "Мосейчук+".
"Кримський міст – це логістичний ланцюг, який працює на агресора, і він має бути знешкоджений. Тому є така ціль, бо по ньому йде постачання. Мабуть, вже і не в таких об'ємах, які були 2022 року, але він залишається ланцюгом постачання для окупаційних військ. І для військових - це буде військова ціль, вона залишається нею", - пояснив лаконічно командувач ВМС.
Нагаддаємо, що росіяни намагаються убезпечити Кримський міст від майбутньої атаки. Так, вони намагається вибудовувати чергові "паркани" захисту.
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