Знищення Кримського мосту: командувач ВМС Неїжпапа зробив цікаву заяву

Незаконно збудований окупаційною владою Кримський міст потрібно знищити, бо це логістичний ланцюг противника.

Про це заявив віцеадмірал, командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа в інтерв'ю Наталії Мосейчук у межах авторського проєкту "Мосейчук+".

"Кримський міст – це логістичний ланцюг, який працює на агресора, і він має бути знешкоджений. Тому є така ціль, бо по ньому йде постачання. Мабуть, вже і не в таких об'ємах, які були 2022 року, але він залишається ланцюгом постачання для окупаційних військ. І для військових - це буде військова ціль, вона залишається нею", - пояснив лаконічно командувач ВМС.

Нагаддаємо, що росіяни намагаються убезпечити Кримський міст від майбутньої атаки. Так, вони намагається вибудовувати чергові "паркани" захисту.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Мосейчук + Віцеадмірал Неїжпапа

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