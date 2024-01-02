Знищення "Новочеркаська", ліквідація Пригожина та удари по окупантах: важливі події 2023 року

У Бєлгородську область останнім часом залетіло 197 ракет, снарядів та безпілотників. Принаймні таку цифру озвучують російські ЗМІ. Джерела українських медійників повідомляють, що бавовна у Бєлгородській області - це результат запусків по військових об'єктах. При цьому російське ППО намагається збити дрони над житловими районами міста Бєлгорода, а це спричиняє руйнування цивільної інфраструктури та смерті серед населення.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Дмитра Святненка.

Наступний рік також буде пекельним для окупантів. У 2024-му український ВПК готовий виробити мільйон БПЛА, союзники передають літаки F-16 та далекобійні ракети . А це означає, що поганих новин у росіян буде іще більше.

ТСН пропонує згадати, що було 2023 року.

Січень 2023 року

Щойно їхні куранти пробили дванадцять разів, у бік тимчасово окупованої Макіївки полетів HIMARS з українськими привітаннями і влучив у будівлю ПТУ, де жили окупанти. 400 з них стали "двухсотими", а 300- справжніми "трьохсотими".

Колаж. Макіївка Донецької області

Такі самі привітання отримали і окупанти Василівки, це вже в Запорізькій області. Гауляйтери стверджують що усього 5 загиблих і 15 поранених.

Поганою новиною для росіян у середині січня стала і фінальна стадія випробовування українського безпілотника з дальністю польоту до тисячі км і боєзарядом 75 кілограмів. До безпосереднього знайомства з цією розробкою залишалося кілька днів.

У цей час з Європи надходять новини про ухвалення Європарламентом резолюцію про створення спеціального трибуналу для вищого керівництва РФ та Білорусі через збройну агресію проти України.

А ще про танкову військову допомогу. Німці не лише пообіцяли надати свої Leopard, а й дозволили іншим державам передавати їх Україні. Американці, зі свого боку, пообіцяли танки Abrams та визнали ПВК "Вагнер" транснаціональною злочинною організацією з усіма наслідками для її очільників та учасників.

Танк Leopard

Лютий 2023 року

Лютий для російських олігархів починається із лютих новини, адже генпрокурор США Меррік Гарланд оголосив, що Україні передають гроші, конфісковані у православного олігарха Костянтина Малофєєва. Це перша реальна конфіскація російських грошей і передача їх Україні. До слова, заморозили ці кошти ще у 2014 році за ухилення від санкцій. Росіяни вже розуміють - механізм конфіскації дієвий.

У день коли в Київ завітав президент США Джо Байден, росіяни проводять випробування міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат". Але судячи з даних розвідок країн НАТО та нашого ГУРу - ракета не злетіла.

Натомість злетів і долетів куди треба дрон білоруських партизанів, які на аеродромі "Мачулищі" атакували російський розвідувальний літак А-50У. Цей літак унікальний. Їх усього три на озброєнні РФ. Він проводив радіолокаційну розвідку для завдання ракетно-дронових ударів по Україні. Судно зазнало ушкоджень і було відправлено на ремонт.

Фото: Maxar

Березень 2023 року

Другий день весни і дуже погані новини для росіян надходять із Сушан. Це таке село на кордоні із Сумською областю. У цей день загін із 45 бійців російського добровольчого корпусу перетнули кордон і зайняли село, зробили кілька селфі, записали відео і того ж дня відступили за український кордон. Подія отримала назву "Сушанський інцидент". Протягом 23-року таких інидентів буде ще багато.

А потім Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видає ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженого при президенті Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їм інкримінують кіднепінг. Тепер колишній агент з позивним "Моль" стає не виїзним. За кілька днів в Україні відкривають представництво Міжнародного кримінального суду.

Відзначився березень і вибухами в окупованому Джанкої. В ніч на двадцяте березня невідомі дрони атакували склади, де зберігались російські крилаті ракети, призначені для використання Чорноморським флотом РФ. Тоді ж Інститут вивчення війни заявив, що весняний наступ росармії захлинувся. Поставлені цілі не виконані. Потуги скінчились.

Квітень 2023 року

Вибухово в Росії почався і квітень. Відомий пропагандист Владлен Татарський вирішив влаштувати в кафе "Стрит-бар" у Петербурзі свій "творчий вечір" і отримав у подарунок статуетку. Вона вибухнула і завершила земний шлях пропагандиста. В українських спецслужбах заявили, що це результат російських кримінальних розбірок.

Вибух у кафе / Фото: Associated Press

А ще у РФ прийняли закон про мобілізацію, впровадивши електронні повістки.

У квітні було гучно в окупованому Севастополі. Надводний дрон увійшов до Стрілецької бухти і вибухнув навпроти комплексу будівель — гуртожитку та навчальних корпусів Севастопольского приладобудівного інституту.

І ще одна гарна для України та дуже погана новина для росіян: всередині квітня на бойове чергування стає американська система протиповітряної оборони Patriot.

Травень 2023 року

У перший же день хтось, невідомо хто, зіпсував залізницю в Брянській області РФ. Потяг із 60 вагонами нафтопродуктів зійшов із рейок, почалася пожежа. Паливо не доїхало в окуповану Україну.

Наступні два дні можна без перебільшення назвати "Днями українських дронів". Вони атакували нафтобазу під Сімферополем, базу російських прикордонників у Севастополі, а вже наступного дня, ще один невідомий дрон атакував башту Кремля.

"Шойгу, Герасімов, де боєприпаси!" - це може бути травневим гаслом росіян. Конфлікт між керівництвом терористичної групи "Вагнер" та терористичним міністерством оборони РФ - спочатку рядові "вагнерівці" записують образливі відео на адресу міністра оборони і начальника генштабу, а згодом у цю дискусію вступає ватажок Пригожин.

Пригожин у таборі "вагнерівців" / Фото: Telegram/Андрій Цаплієнко

Тим часом українські повітряні сили вперше застосовують системи Patriot і в Брянській області падають два гелікоптери Мі-8, винищувач Су-35 і бомбардувальник Су-34. Загинули всі члени екіпажів. Пізніше речник повітряних сил України Юрій Ігнат жартома назве ці події "брянською різнею".

Бійці РДК та легіону "Свобода Росії" заходять за 40 кілометрів і звідти повертаються з трофеями - технікою та зброєю. 31 травня Легіон "Свобода Росії" оголошує набір росіян для атаки на Москву

Червень 2023 року

Росіяни, ті що воюють за Україну, продовжили кошмарити пограничні території Росії. Бойові дії із Шебекіно просуваються аж до Курська. Вибухи лунають в Бєлгороді. Місцевий губернатор заявляє - "потєрь нєт" і оголошує евакуацію людей до сусідніх областей.

І поки росіяни атакували росіян, в окупованому Бердянську - лунали вибухи. Українські дрони атакували військово-транспортну інфраструктуру.

Середина червня - конфлікт ватажка "Вагнера" Євгена Пригожина та військово-політичного керівництва Росії загострюється. "Вагнерівці" звинувачують рідне міноборони в обстрілі своїх позицій. Пригожин обіцяє завдати удару у відповідь і називає Путіна "поганим словом".

Наступного дня Пригожин оголошує "марш на Москву". "Вагнерівці" захоплюють Ростов та рушають далі. По дорозі знищують нафтобазу в Воронежі та збивають кілька гелікоптерів. Володимир Путін записує звернення до народу. Називає заколот "ударом у спину" і "зрадою", а також наказує "нейтралізувати організаторів". Але, на жаль, цей серіал тривав менше доби. Ввечері Пригожину, нібито, дзвонить білоруський диктатор Лукашенко і просить зупинитись. І Пригожин зупиняє.

За лічені дні в СІЗО опиняється "генерал-армагедон" Сергій Суровікін. Його називають причетним до заколоту.

Липень 2023 року

У Гаазі відкрився Міжнародний центр з переслідування злочинів Росії проти України. Робота центру стане першим кроком до створення спеціального трибуналу, який міг би судити керівництво РФ.

Підготовка українських пілотів на літаках F-16 та рішення Байдена передати Україні касетні боєприпаси, які стали дуже поганими новинами для російської піхоти.

Як і новина про повернення в Україну із Туреччини командирів полку "Азов". З російського полону їх випустили під гарантії турецького президента до кінця війни. Путін не очікував такої зради.

А далі був вибух Кримського мосту. Вперше для атаки на цю споруду використали новий морський дрон "Малюк". Його направили в опору мосту і опора не витримала.

24 липня невідомі дрони атакують Москву. Точніше, приміщення та офіси, які пов'язані з головним розслідувальним управлінням Росії. Два ударні безпілотники безперешкодно подолали ПВО і влучили точно в ціль. Роспропаганда назвала атаку "невдалою" і заявила, що всі безпілотники були "посаджені" за допомогою РЕБ. Цього ж дня на "бавовну" знову дивилися у Джанкої, біля військових складів.

Серпень 2023 року

Жодного серпневого дня без "бавовни" на території держави-агресора. В Москві вперше закривають аеропорти. Оголошують операцію "Ковьор". Також у серпні за допомогою ударних безпілотників знищено літак ТУ-22, та атаковано летовища в Курській, Белгородській, Брянській та Орловській областях.

Вкрай вдалими стають і спільні операції СБУ з Військово-морськими силами ЗСУ. Вперше наші морські дрони доходять до бухти міста Новоросійськ. Під шквальним вогнем, наш безпілотний човен "MAGURA" влучає у великий десантний корабель "Оленегорский горняк".

Ранок 23 серпня запам’ятається новиною про авіакатастрофу літака у Тверській області. На борту перебувало 10 людей – всі очільники ПВК "Вагнер", зокрема і Євген Пригожин. Пізніше міжнародні журналісти розслідувачі з’ясують, що перед вильотом у літак було закладено бомбу і вона вибухнула. Усі хто перебував на борту загинули. Наказ віддав особисто Патрушев.

Місце падіння літака Пригожина / Фото: Associated Press

Вересень 2023 року

Операція "Синиця" - це кодова назва спецоперації ГУР, яка вийде в історію цієї війни. Наші розвідники завербували російського пілота Максима Кузьмінова і він перегнав свій гелікоптер на територію України.

Максим Кузьмінов / Twitter

Продовжились атаки українських безпілотників по військовій інфраструктурі окупантів. Два дні поспіль українські пташки прилітали по заводу мікроелектроніки "Кремній ЕЛ" у Брянську.

Друга декада вересня шокувала росіян: спочатку наш ГУР повідомив, що контроль над так званими "вишками Бойка". Разом із буровими платформами, нам дісталось російське радіоелектронне обладнання та значні боєприпаси

Далі українські ракети прилетіли по території судноремонтного заводу в Севастополі, де знищили підводний човен та пошкодили десантний корабель. Наступного дня внаслідок удару дронами у Євпаторії була знищена частина російського комплексу ППО "Тріумф". Її вартість – понад мільярд доларів. Саме вона мала захищати окупований Крим від безпілотників.

Фото: тг-канали

І відео, яке можна переглядати багато разів - невідома ракета атакує штаб Чорноморського флоту в центрі Севастополя. Цього ж дня атаковані ще кілька військових баз у Криму. Окупаційна влада заперечує влучання, а пожежі на військових базах називаю займанням трави.

Жовтень 2023 року

ЗСУ пошкоджили патрульний корабель російського Чорноморського флоту "Павел Державин". В окупованому Севастополі - потужний вибух на російському кораблі "Буян-М". Це носій крилатих ракет "Калібр". Фактично, завдяки силам Українських безпілотників знову відкривається зерновий коридор.

17 жовтня Україна вперше застосовує ракети ATACMS з касетними боєголовками з дальністю дії 160 км. Вночі ЗСУ атакують аеродроми Луганська та Бердянська. Знищують 5 вертольотів, склад боєприпасів та артилерійські засоби.

Чи то п’яні розбірки, чи то замах спецслужб. Невдалий замах на колишнього народного депутата і зрадника України Олега Царьова. В нього стріляли в Ялті, біля одного з місцевих готелів, але він вижив.

Листопад 2023 року

За даними Інституту вивчення війни, активізувалась українська розвідка. Вибухи на Тамбовському пороховому заводі та КБ машинобудування в підмосковній Коломні, яке розробляє ракетні системи, нібито проведені українським ГУР. Загалом наші розвідники атакували дронами відразу чотири російські заводи, що виробляють боєприпаси.

У селі Кумачове, це тимчасова окупована територія Донецької області, закінчили своїй життєві гастролі окупанти зі 128-ї бригади разом з Поліною Меньших – це така артистка, яка співала пісні під гітару. Під час концерту до них прилетіла ракета.

Грудень 2023 року

Грудень і кінець Киви. Тіло зрадника знайдено в заміському готельному комплексі. Екснардепа ліквідовано кількома пострілами в голову. Останні пів року він вів пропагандистську передачу на російському каналі.

Кадри із місця ліквідації Іллі Киви / Фото: 24 канал

Значних втрат зазнала паливна інфраструктура окупантів. Спочатку в окупованій Макіївці знищено нафтову базу, а потім у Донецьку. Відпрацювали ударні безпілотники. А під Воронежом нафтові цистерни підпалили бійці легіону Свобода Росії".

Легіонери продовжують свої рейди прилеглими до українського кордону територіями. Цього разу в село Теребрено. В цей самий час українські безпілотний атакує аеродром "Морозовськ" - знищує два літаки, пошкоджує ще десять Су-34

Десантний корабель "Новочеркаськ" наприкінці грудня поповнює перелік російських кораблів, які припинили своє існування. Останній великий десантний корабель у складі Чорноморського флоту РФ перевозив боєприпаси для росармії. Сила вибуху становила приблизно 30 тонн у тротиловому еквіваленті, що робить його одним з найпотужніших неядерних вибухів[ За російською статистикою - 33 моряки вважаються зниклими безвісти, ще 23 людини поранені, одна людина нібито загинула. Від судна залишилась іржава арматура.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Тепер і росіяни знають, що таке блекаут! ТСН пригадала усі погані новини для окупантів!

Нагадаємо, медик розповів, як окупанти у Херсоні перед Новим роком жорстоко вбили дитину.

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