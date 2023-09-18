Знищення підводного човна та ППО у Криму: як це вплине на війну і що буде новою ціллю України

В окупованому Криму минулого тижня захисникам України вдалось провести унікальну операцію - знищити російський підводний човен "Ростов-на-Дону" та великий десантний корабель "Мінськ". Експерти називають цю спецоперацію блискавичною, адже уже давно ніхто не знищував подібну військову техніку.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки "ТСН.Тиждень" Оксани Радіонової.

Атака на російські військові кораблі.

У ніч проти 13 вересня у Севастополі сталася серія гучних вибухів. Так звана окупаційна "влада" заявила про атаку на морський завод імені Орджонікідзе.

Українська розвідка підтвердила удари в Криму та повідомили, що пошкоджено дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону" та великий десантний корабель "Мінськ". Офіційно деталі цієї спецоперації не розголошують. Військовий експерт Дмитро Снєгирьов у коментарі "ТСН. Тиждень" розповів, що після пошкоджень російський корабель та підводний човен не можливо відновити.

"У середині корпусу пожежа і значні руйнації. Те, що ми побачили в тому прекрасному відео, він не підлягає ремонту", - пояснив військовий експерт.

Атака по Севастопольському судноремонтному заводу. ФОТО: тг-канали

Що відомо про знищені кораблі

Великий десантний корабель "Мінськ" не входив до Чорноморського флоту РФ. Його пригнали перед початком повномасштабної війни РФ проти України. Саме з нього окупанти планували висаджувати свій десант в Одесі.

Російський підводний човен "Ростов-на-Дону" спочатку воював у Сирії, потім - запускав "Калібри" по Україні. Зокрема вважається, що саме з нього атакували центр Вінниці. Він дуже малопомітний, через що його назвали "чорною дірою в океані".

"Ростову-на-Дону" 10 років і це - гордість росіян, вартістю близько трьохсот мільйонів доларів. Його ремонт за даними британської розвідки вартуватиме сотні мільйонів, тривати роки й не факт, що буде успішним.

Захисники України створили прецедент, знищивши підводний човен

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов наголошує, що востаннє підводний човен вдалось пошкодити ще 1982-го року.

"Українські захисники створили прецедент. До цього подібних фактів не було! Єдиний факт, коли по підводним човнам в надводному стані наносився удар – був зафіксований в 1982 році під час так званої Фолклендської війни. Тоді англійці завдали удару по аргентинському човну", - каже Снєгирьов.

Фото: Associated Press

Професор кафедри Національної академії Сухопутних військ Андрій Харук пояснив, що метою цієї операції є зниження бойової здатності Чорноморського флоту РФ.

"Операція матиме потенційно далекосяжні наслідки - зниження боєздатності Чорноморського флоту РФ", - зазначає він.

Русскій корабль тепер "Ростов-на-дне": кримська ППО осліпла

Як вдалось запустити ракети по російських військових кораблях

Гауляйтери окупованого Криму заявляли, що ЗСУ випустили по цілях ракети із Су-24М. Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук натякнув, що по кораблях запускали ракети Storm Shadow та Scalp.

Професор кафедри Національної академії Сухопутних військ Андрій Харук пояснив, як це могло відбутись.

"Суттєвого втручання в бортову електроніку – не потрібно було! Оскільки маршрут ракети програмується заздалегідь на землі. Функція пілота вивести машину у відповідну точку пуска й натиснути червону кнопку і "привіт Севастополь". Захоплююся професіоналізмом наших пілотів", - каже він.

Корегували роботу бомбардувальників не місцеві партизани, а бійці-підводники Сил спеціальних операцій. Хлопці підійшли на човнах, потім пересіли на підводні засоби доставки.

Як вдалось обійти і знищити російську ППО

Обманути російську ППО ймовірно допомогли американські ракети-приманки MALD, які заплутали радари. Крім того захисникам України вдалось знищити у Криму сучасні російські комплекси ППО "Тріумф".

"Це комплекс, який був створений для враження всіх сучасних і перспективних засобів повітряно-космічного нападу, тобто літаків розвідників літаків тактичної авіації, балістики. Це система великого радіусу дії – вона прикривала інфраструктуру Криму", - наголошує Снєгирьов.

Російську ППО ймовірно вдалось знищити комплексними заходами - за допомогою безпілотників та ракет. Військовий експерт Дмитро Снєгирьов припускає, що після послаблення ППО РФ у Криму наступною ціллю може стати Кримський міст, знищення якого переріже окупаційним військам шляхи постачання боєприпасів. Крім того на озброєнні є також морські дрони, які теж показали свою ефективність під час атаки на російські військові кораблі у Чорному морі.

Експерти припускають, що вдалі спецоперації у Криму - це початок повернення українського півострова.

Нагадаємо, в ОК "Південь" прокоментували вибухи 17 вересня в окупованому Севастополі. Там зазначили, що потрібен час, щоб переконатися, чи не була це провокація росіян.

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