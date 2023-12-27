Знищення російського корабля "Новочеркаськ": що відомо про наслідки удару (фото, відео)

Після успішної атаки Збройних сил України на російський десантний корабель "Новочеркаськ" з тимчасово окупованої Феодосії дременули ще два судна. На потопленому ж напередодні "Новочеркаську", пишуть російські ЗМІ, було кілька тонн артилерійських боєприпасів, 280 ракет для реактивних систем залпового вогню "Град" та 62 члени екіпажу.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Катерини Федорченко.

Що відомо про знищення "Новочеркаська"

В ніч проти вівторка в окупованій Феодосії було гаряче - Збройні сили України успішно ліквідували російський військовий корабель.

"Операція була спланована ЗСУ та іншими силовими структурами. Знищено військовий корабель, швидше за все бойовий корабель з комплектом боєприпасів, потужний", - пояснював речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Про те, що на "Новочеркаську" могло здетонувати й інше озброєння, свідчить сила вибуху. Осколки розлетілися на сотні метрів - і це показують на відео навіть російські пропагандисти. На іншому ролику видно, як вибухова хвиля повиносила шибки на вокзалі Феодосії. Приховати такі наслідки неможливо, тож владі країни-агресорки довелося визнати - у корабель таки поцілили. Іще й про одного загиблого і 5 поранених повідомити.

Момент удару по "Новочеркаську"

Яким чином вдалось знищити корабель

Що сталося з екіпажем "Новочеркаська" - про це окупанти, звісно, не кажуть. А сам корабель називають лише пошкодженим. Що це не так - свідчить фото з місця подій, де від десантного судна самі уламки.

Десантний "Новочеркаськ" для СРСР свого часу збудувала Польща - за характеристиками він був схожий на український корабель "Костянтин Ольшанський", котрий росіяни захопили в 2014 у Криму. Утім, з початку повномасштабного вторгнення пригоди "Новочеркаська" нагадували гру "морський бій" - ЗСУ пошкодили його у березні 2022 в порту окупованого Бердянська - і добили зараз.

Феодосія

У Повітряних силах розкривають подробиці - удар завдали з тактичної авіації крилатими ракетами. У Лондоні вже заявили - знищення корабля Чорноморського флоту Росії доводить - ті, хто вважає, що війна в Україні зайшла в глухий кут - помиляються.

Також про створення морської коаліції Лондон та Осло заявили два тижні тому. Її офіційна місія - посилити військово-морські спроможності нашої держави, і зробити український флот сумісним із силами НАТО. Учасники коаліції надаватимуть Україні кораблі, техніку та здійснюватимуть підготовку кадрів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ⚡ Росіяни зізнались, що здетонувало на кораблі "Новочеркаськ"! Оце так улов

Нагадаємо, в Повітряних силах натякнули, чим могли знищити корабель "Новочеркаськ".

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