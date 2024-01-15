Знищення російського розвідувального літака А-50: вартість, характеристики та призначення

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вранці 15 січня підтвердив, що Повітряні сили знищили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний командний пункт Іл-22М над Азовським морем.

Як зазначив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, ураження А-50 сприятиме покращенню ситуації на півдні.

"Це – очі і вуха російської авіації", - сказав він.

Братчук також наголосив, що станом на зараз Україна має вогневі засоби ураження, якими може збивати "жирні" цілі Росії.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про характеристики літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

Для чого потрібен ДРЛО А-50

Літаки А-50 призначені для супроводження повітряних цілей та координують пілотів винищувачів для ракетних ударів по Україні. Крім того, А-50 може виявляти повітряні об’єкти, які рухаються на малій висоті.

Перший літак такого типу було пошкоджено у лютому 2022 року на аеродромі у Білорусі. Тоді місцеві партизани за допомогою дрона уразили його радіолокаційну антену, після чого А-50 улетів на ремонт до Ростову-на-Дону.

Що таке борт ДРЛО А50

А-50 – радянсько-російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління. Його було створено на базі військово-транспортного літака Іл-76 на заміну застарілому на той момент літаку Ту-126. Разом з радіотехнічним комплексом "Джміль", встановленим на ньому, літак утворює авіаційний комплекс радіолокаційного дозору та наведення А-50. А-50 прийняли на озброєння СРСР 1989 року, серійне виробництво велося в Ташкенті на заводі ім. Чкалова.

ДРЛО А-50 / Фото: з відкритих джерел

А-50 може застосовуватися для виявлення та супроводження повітряних та надводних цілей, оповіщення командних пунктів автоматизованих систем управління видів Збройних Сил про повітряну та надводну обстановку, застосовуватися для управління літаками винищувальної та ударної авіації при їх наведенні на повітряні, наземні та морські цілі, а також служити повітряним командним пунктом.

Радіолокаційна станція А-50 здатна виявити повітряні цілі на відстані: бомбардувальники – 650 км, винищувачі – 300 км, крилаті ракети – 215 км.

Крім комплексу "Джміль", на літаку встановлено бортовий комплекс оборони, у складі якого засоби активної та пасивної радіоелектронної боротьби, а також системи інфрачервоної протидії.

Модифікації ДРЛО А-50:

А-50М – з модернізованим комплексом "Джміль-М";

А-50І – російсько-ізраїльська модифікація А-50;

А-50ЕІ – експортний варіант для ВПС Індії;

А-50У – варіанти модернізації серійних літаків А-50.

Скільки літаків ДРЛО А-50 в Росії

За радянських часів промисловість виробила орієнтовно 31 борт, до наших часів справних бортів залишилося близько 12 у різних варіаціях: дев'ять на озброєнні РФ у варіаціях А-50 й А-50У (три і шість відповідно), решта – на озброєнні Збройних сил Індії.

Вартість одного літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 становить близько $330 мільйонів.

ДРЛО А-50 / Фото: з відкритих джерел

Технічні характеристики:

довжина: 48,27 м;

розмах крила: 50,5 м;

висота: 14,8 м;

площа крила: 300 м²;

злітна вага: 190 000 кг;

об’єм палива: 109 480 л.

Льотні характеристики:

крейсерська швидкість: 800 км/год;

практична дальність: 7500 км;

довжина розбігу: 1540 м;

довжина пробігу: 1050 м;

тривалість польоту: 9,3 год (максимальна без дозаправки);

тягоозброєність: 0,34 кгс/кг.

На борту літака з комплексом працюють 10-11 операторів: командир, старший штурман наведення, два штурмани наведення, старший оператор супроводу, два оператори супроводу та бортінженери. Разом з ними на борту перебувають п'ять членів льотного екіпажу.

Читайте також: