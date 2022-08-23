Знищено чи ні: експерт розповів, що на базі у Джанкої було 440 контейнерів із ракетами до С-400

У різних регіонах півострова стаються вибухи на російських військових складах, базах та аеродромах. Військовий експерт Олександр Коваленко каже, що після "бавовни" в авіабазу в Новофедорівці зменшилася кількість авіації у повітряному просторі Херсонської та Запорізької областей. Зокрема, розвідувальної авіації та винищувачів Су-30СМ.

Про це Коваленко розповів в ефірі національного телемарафону у слоті "ТСН".

"Але вони пристосувалися до цієї ситуації та використовують авіацію з інших аеродромів. Так, це триває довше. Але намагаються ці втрати компенсувати", - каже військовий експерт.

Тим часом "бавовна" у Джанкої, де пошкоджено електростанцію і залізничне полотно, мала вплив на тилове забезпечення ворожих підрозділів.

"На території бази у Джанкої розміщувалося 440 транспортно-пускових контейнерів з ракетами до С-400 (зенітно-ракетний комплекс - Ред.). Це величезна кількість. Саме їх планувалося передислокувати до військових частин і об'єктів російських окупантів у Херсонській та Запорізькій областях. Чи було їх знищено частково чи повністю - це запитання, на яке, на жаль, не маю відповіді", - наголосив Олександр Коваленко.

Нагадаємо, на складах у тимчасово окупованому Джанкої зберігалися, зокрема, ЗРС С-400, ЗРПК "Панцир-С1", "Гради" та різні САУ.

Читайте також: