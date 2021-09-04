Знищено унікальний орган, але вівтар уцілів: усі обставини пожежі в костелі Святого Миколая в Києві

Будівлі католицького храму у столиці вже понад сто років, вона пережила дві світові війни, але не може дочекатися реставрації.

Унікальний орган у костелі - знищено, люстра впала, аварійна будівля відтепер потребує реставрації не лише зовні, але й усередині. У столиці оцінюють наслідки нічної пожежі в Національному будинку органної та камерної музики, він же костел Святого Миколая.

Про всі відомі на цей час обставини та наслідки цієї надзвичайної події йдеться 4 вересня в сюжеті ТСН.19:30.

У п’ятницю, 3 вересня, приблизно о десятій годині вечора у центрі Києва над костелом Святого Миколая здійнявся чорний дим. Полум’я охоплює перший та другий поверхи будівлі та перекидається на дах, у приміщенні - сильне задимлення. Найбільше горить - орган. За попередньою версією, пожежа почалася саме з цього музичного інструмента.

Для ліквідації пожежі залучили 16 одиниць спецтехніки та 80 рятувальників.

Оскільки будівлі вже понад сто років, у неї дерев’яні перекриття, а це сприяє швидкому поширенню вогню. До того ж у центрі міста пожежним завжди складніше працювати. “Проблема не так у кількості гідрантів, як у припаркованих машинах, які заважали”, – зауважила Світлана Водолага, речниця ДСНС у місті Києві.

Вогонь вдалося приборкати через сорок хвилин. Але в повітрі ще довго чути запах горілого. Орган димів, люстра, яка висіла посеред костелу, впала. Але вівтар не постраждав.

Ще задовго до пожежі костел був у аварійному стані. Він пережив дві світові війни, був морським архівом та стайнею. Його мали відремонтувати до Євро-2012, але 15 мільйонів гривень тоді не знайшли.

Два роки тому з храму почали обсипатися та падати скульптури. Тоді на ремонт фасаду не виділили 72 мільйони гривень. Цього року через гальмування тендерів на ремонт зовнішнього оздоблення досі не дали півтори сотні мільйонів

Пошкоджений пожежею унікальний орган відновити уже не вдасться. Раніше Національний будинок органної та камерної музики оцінював цей інструмент у мільйон євро. Йому було понад 40 років і він, як і усі органи, унікальний - сконструйований саме під цю будівлю.

Римо-католики, які служать у храмі вже три десятки років, переконані - орган був не на своєму місці, бо закривав вівтар, і тому повертати його туди не варто. “Радянська влада поставила його спереду, проектуючи під органний зал. Він має бути на хорах, а центральна частина - то є вівтарна частина”, - пояснював священник Богдан Савицький.

За попередніми висновками, причиною пожежі стало коротке замикання всередині органу. "Сталося коротке замкнення всередині самого органу, там був якийсь механічний двигун. Той день, коли сталася пожежа, був першим днем репетицій”, - повідомив міністр культури України Олександр Ткаченко.

У міністерстві культури запевняють, що новий орган у костелі буде. Кілька бізнесменів уже запропонували допомогу на відновлення як інструменту, так і самого костелу.

Новини України: у столиці оцінюють наслідки нічної пожежі в костелі Святого Миколая

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