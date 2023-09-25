Ракетний удар по Одесі: навіщо Росія знищила туристичний символ міста

Минулої ночі ворог завдав масованого ракетного удару по Одесі. Ураження зазнав морський вокзал та відомий готель в Одесі.

Сайт ТСН.ua з’ясовував, навіщо ворог знищив цивільний об’єкт та ще й будівлю, яка була туристичною родзинкою Одеси.

Хотіли влучити у штаб

Військовий експерт Ігор Романенко каже, що причина ракетного удару по Одесі пов’язана з аграрною продукцією на експорт з цього регіону, але не виключає й військове підґрунтя.

"Думаю, що противник проводив розвідку, а саме, де знаходиться штаб ВМС України і наносив відповідні удари. Гадаю, саме це було на меті у росіян. Адже вони мстиві. Після ураження штабу Чорноморського флоту Росії в центрі Севастополя, вони хочуть помститися і шукають відповідні можливості, плюс хочуть зупинити експорт нашого зерна. Тому використовували масовану атаку - били по регіону балістичними ракетами, "Калібрами" та "Шахедами". Гадаю, що подібні обстріли будуть продовжуватися до кінця війни" - розповідає сайту ТСН.ua Ігор Романенко, генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника Генерального штабу (2006-2010 рр.).

Знищена будівля, яка була візитівкою Одеси / фото соціальні мережі

Бажання знищити хоч щось

Версію щодо помсти поділяє і військовий експерт Олег Жданов.

"Удар по Одесі та її морському порту – це просто помста. Росіяни мали намір прибити двох зайців одним ударом. З одного боку Одеса – це один з важливих портів України, з якого відвантажується не лише зерно. Відомо про судна з металом, залізною рудою. А з іншого боку – це помста за розбитий штаб Чорноморського флоту в Севастополі. Уражений готель в Одесі на морвокзалі не був вже аж такою знаковою будівлею. Але це був один з яскравих і дуже помітних туристичних символів міста, його домінантою. На візитівці Одеси він завжди присутній – це головна будівля на центральному причалі міста", - розповідає сайту ТСН.ua Олег Жданов.

Він додає, що для росіян не важливо куди влучати. Ціль одна – знищити хоч щось.

"Я думаю, що вони і в наш штаб не планували вцілити. Росіяни прекрасно розуміли, що у приміщені готелю на морвокзалі немає ніякого штабу, а лише чергова зміна співробітників. Гадаю, що вони й поняття не мають де наш штаб знаходиться. Просто влупили по будівлі, бо самі вибудували свою ідеологію "на скрепах", тому те саме намагаються зробити й у нас - руйнувати наші будівлі, ідеологію, пам’ятники, визначні речі", - додає Олег Жданов.

Для росіян не важливо куди влучати. Ціль одна – знищити хоч щось / фото соціальні мережі

Він переконаний, що подібні обстріли будуть продовжуватися до кінця війни.

"Українське суспільство має усвідомити, що це на роки. Нещодавно, на вбитому російському солдатові, наші військові знайшли лист від школярів молодших класів, типу лист "солдату на фронт", як це було під час Другої світової війни. Це знак, що ми маємо справу з поколінням рашистів, яке тверде і сформоване навіть у молодших класах. Це ще раз свідчить, що у них там нічого не може зміниться – це спосіб їхнього життя. Адже недарма рашизм визнано як ідеологію Російської Федерації", - підсумовує Олег Жданов.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав, що Росія вдарила “Оніксами” по Одесі: чому ці ракети неможливо збити і куди вони можуть дістати.

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