Знищив сотні окупантів: на Хмельниччині попрощалися з легендарним пілотом

У свої 22 роки боєць пройшов запеклі бої на Бахмутському та Курському напрямках.
Знищив сотні окупантів — на Хмельниччині попрощалися з пілотом 80-ї десантно-штурмової бригади Сергієм Павленком. “Піксель” — так називали побратими військового — славився досконалою майстерністю керування FPV-дронами.
У свої 22 роки боєць пройшов запеклі бої на Бахмутському та Курському напрямках. Під час наступу ворога зазнав смертельного поранення. Як згадують про Героя — дивіться у сюжеті ТСН.
На прощання Героя везуть крізь живий коридор. Люди стоять навколішки, в руках квіти. 80-та десантно-штурмова бригада прощається з одним з кращих пілотів дронів. Він знищував ворога і вдень, і вночі. У бліндажах та посеред руїн. Зі своєю залізною пташкою “Піксель”, здавалось, ніколи не втомлювався, бо, як казав в інтерв'ю, захищав свою землю і своїх побратимів
Безстрашний та цілеспрямований Сергій Павленко підписав контракт із ЗСУ потайки від сім’ї. Для цього, розповідають рідні, 20-річний хлопець повернувся з Польщі, де працював програмістом.
“Ми все дізнались, як він вже був там. Відповідальна дитина, він не міг там сидіти склавши руки, захищав всіх своїх родичів, свою країну”, — розповідає тітка Наталія Чайковська.
Від перших днів — у найгарячіших точках. Бахмут, Кліщіївка, які окупанти рівняли із землею. Всюди Сергій допомагав стримувати штурми росіян.
“Стільки натхнення, відваги і доблесті я ні в кого не бачив. Із ним можна було йти в саме пекло. Коли він бачив, що йдуть окупанти, то у нього очі просто горіли”, — розповідає побратим “Діджей”.
На його рахунку — сотні вбитих росіян, кажуть побратими. І стільки ж поранених.
“Його майстерність, мабуть, перевершити будь-кому буде дуже важко Як тільки всі знали, що “Піксель” виходить на позицію, усі були спокійні. Поки Сергій працював, на лінії зіткнення була тиша і спокій”, — розповідає командир взводу авіаційних комплексів Павло Пец.
“Він сам не спав, він чекав, коли нарешті вийде ворог, щоб його уразити. Якщо ми втрачали якісь позиції, то там, де з’являвся Сергій, в окупанта не було шансу”, — каже побратим “Діджей”.
Амбітного та ефективного бійця залучили і до масштабної операції у Курській області. Саме на Курщині 21 грудня “Піксель” і прийняв свій останній бій. Його група намагалась відбити масовану ворожу атаку. Сергій зазнав поранень, які виявилися смертельними.
“Сказали, що Сергія вже нема. Ми не вірили, адже він був професіонал своєї справи”, — розповідає двоюрідна сестра Сергія.
Сергія поховали у його рідних Дунаївцях. Його командування готує клопотання про надання “Пікселю” звання Героя України, а побратими обіцяють помститися.
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