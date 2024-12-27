Знищив сотні окупантів: на Хмельниччині попрощалися з легендарним пілотом

У свої 22 роки боєць пройшов запеклі бої на Бахмутському та Курському напрямках.

Знищив сотні окупантів — на Хмельниччині попрощалися з пілотом 80-ї десантно-штурмової бригади Сергієм Павленком. “Піксель” — так називали побратими військового — славився досконалою майстерністю керування FPV-дронами.

У свої 22 роки боєць пройшов запеклі бої на Бахмутському та Курському напрямках. Під час наступу ворога зазнав смертельного поранення. Як згадують про Героя — дивіться у сюжеті ТСН.

На прощання Героя везуть крізь живий коридор. Люди стоять навколішки, в руках квіти. 80-та десантно-штурмова бригада прощається з одним з кращих пілотів дронів. Він знищував ворога і вдень, і вночі. У бліндажах та посеред руїн. Зі своєю залізною пташкою “Піксель”, здавалось, ніколи не втомлювався, бо, як казав в інтерв'ю, захищав свою землю і своїх побратимів

Сергій Павленко / Скриншот із сюжету ТСН

Безстрашний та цілеспрямований Сергій Павленко підписав контракт із ЗСУ потайки від сім’ї. Для цього, розповідають рідні, 20-річний хлопець повернувся з Польщі, де працював програмістом.

“Ми все дізнались, як він вже був там. Відповідальна дитина, він не міг там сидіти склавши руки, захищав всіх своїх родичів, свою країну”, — розповідає тітка Наталія Чайковська.

Від перших днів — у найгарячіших точках. Бахмут, Кліщіївка, які окупанти рівняли із землею. Всюди Сергій допомагав стримувати штурми росіян.

“Стільки натхнення, відваги і доблесті я ні в кого не бачив. Із ним можна було йти в саме пекло. Коли він бачив, що йдуть окупанти, то у нього очі просто горіли”, — розповідає побратим “Діджей”.

Сергій Павленко / Скриншот із сюжету ТСН

На його рахунку — сотні вбитих росіян, кажуть побратими. І стільки ж поранених.

“Його майстерність, мабуть, перевершити будь-кому буде дуже важко Як тільки всі знали, що “Піксель” виходить на позицію, усі були спокійні. Поки Сергій працював, на лінії зіткнення була тиша і спокій”, — розповідає командир взводу авіаційних комплексів Павло Пец.

“Він сам не спав, він чекав, коли нарешті вийде ворог, щоб його уразити. Якщо ми втрачали якісь позиції, то там, де з’являвся Сергій, в окупанта не було шансу”, — каже побратим “Діджей”.

Амбітного та ефективного бійця залучили і до масштабної операції у Курській області. Саме на Курщині 21 грудня “Піксель” і прийняв свій останній бій. Його група намагалась відбити масовану ворожу атаку. Сергій зазнав поранень, які виявилися смертельними.

Сергій Павленко / Скриншот із сюжету ТСН

“Сказали, що Сергія вже нема. Ми не вірили, адже він був професіонал своєї справи”, — розповідає двоюрідна сестра Сергія.

Сергія поховали у його рідних Дунаївцях. Його командування готує клопотання про надання “Пікселю” звання Героя України, а побратими обіцяють помститися.

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