Знищують навіть з кулемета "Максим": як ЗСУ готуються до масованих ударів безпілотниками

Кількість ударних безпілотників, які Росія запускає по цивільних об'єктах та містах України, зростає. За останні 10 днів Сили оборони зафіксували півтори сотні дронів-камікадзе, здебільшого типу "Шахед". За жовтень їх було майже 500. За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, ця кількість може збільшитися. Українські ж оборонці готуються до збивання дронів.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Сергія Моргуна.

ЗСУ регулярно тренують збивати дрони

ТСН побувала на одному із українських полігонів, де тренуються українські військові, щоб збивати ударні дрони. Огляд навчальної цілі проводить командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв, який приїхав побачити, як вправляються мобільні вогневі групи, що полюють на ворожі дрони.

Вогонь нині вели ті, хто навчаються. Групи сформовані так, що частина команди - новачки, частина - досвідчені бійці. Оцінку виконаному завдання дають високу.

Боєць "Курсант" боронить українське небо на Сумщині. Його екіпаж кілька днів тому знешкоджував ворожі дрони.

"Групи наші цілодобово чергують", - каже "Курсант".

"Курсант"

Як і чим збивають ворожі дрони

Крім кулеметів, автоматів чи зенітних установок у бійців ще є прожектори та тепловізійники. До навчань сьогодні залучено мобільні вогневі групи на базі, як військових вантажівок чи позашляховиків, так і цивільних джипів. Також дрони збивають із спарених кулеметів "Максим".

"Ці кулемети вражають противника, а там немає різниці із чого це робити. Головне що ця зброя працює", - каже старший солдат 163-ї бригади ТРО ЗСУ Олег Пирковський.

Тренування мобільних груп

Чому воїни мають покращувати свої навички

І хоч всі вогневі мобільні групи є постійно задіяними до оборони нашого неба, покращувати свої навички на полігонах мають регулярно.

"Аби бути впевненим, що кожна ворожа ціль буде збита, ми постійно проводимо роботу щодо підвищення їх готовності. Мінімум раз на місяць всі мобільні вогневі групи відпрацьовують навчальні питання, аби у справжній бойовій обстановці все вирішувалося дуже ефективно", - каже командувач Об’єднаних сил Збройних Сил України Сергій Наєв.

Робота мобільних груп

До бойового вишколу на постійній основі залучають бійців з усіх регіонів, а особливо тих, де загроза ворожих БПЛА найбільша.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Воїни ППО вчаться збивати "Шахеди" на фанерних "літачках"! Відео з НАВЧАНЬ мобільних вогневих груп!

Нагадаємо, Ігнат розповів, чим Росія атакуватиме Україну.

Читайте також: