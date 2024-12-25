Зниження мобілізаційного віку: Садовий озвучив свою позицію

Мер Львова Андрій Садовий висловився на тему зниження мобілізаційного віку в Україні. Він акцентував на необхідності якісної підготовки бійців.

Про це міський голова розповів у проєкті Наталії Островської "Дружина".

Садовий, який є батьком п’яти синів, поділився, з якими емоціями спостерігає за дискусіями про зниження мобілізаційного віку.

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"Ну ці дискусії ж точаться не один день. Взагалі на моє глибоке переконання, нам треба бути готовими для того, що якщо, дай Бог, буде якийсь там, можливо, мирний процес, всі українці повинні мати досвід мілітарної справи, бути готовими захищати нашу державу. А якщо говорити про зниження віку – ну, по-перше, людей треба навчити. Як мінімум рік треба готувати якісного бійця. Звичайно, що у війні цей час звужується. Але я вважаю, що на сьогоднішній день я би хотів, щоб ці люди були навчені. Тому що ми маємо дуже багато випадків, коли йдуть воювати, не маючи якісного фаху, і потім велика біда. Це трагедія", – висловився мер Львова.

Дебютний випуск проєкту "Дружина" ви можете подивитись на Youtube-каналі ТСН: ПЕРШЕ ІНТЕРВ’Ю ДРУЖИНИ САДОВОГО: про синів за кордоном, уколи краси, бізнес і початок війни

До слова, 24 грудня у Комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки повідомили, що у парламенті не було і немає на розгляді жодних законопроєктів щодо зниження мобілізаційного віку до 18 років.

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