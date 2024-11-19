Зниження підтримки армії: як корупція та бідність впливають на донати українців

У 2023 році українці задонатили вдвічі менше, нуж у попередньому

Останнім часом спостерігається тенденція до зменшення обсягів донатів українців на підтримку армії та військових потреб. Відповідно до даних опитування, проведеного Фондом ІлькА КУчеріва та Центром Разумкова у серпні цього року, більше третини українців скоротили свої пожертвування у порівнянні з 2022 роком.

Чому українці почали менше донатити на армію – в ексклюзиві TSN.UA.

Згідно з інформацією Bloomberg, українці задонатили у три найбільші фонди майже 19 млрд грн у 2023 році, що приблизно вдвічі менше, ніж у попередньому році. Основними причинами такого зменшення стали зниження рівня доходів і заощаджень. Багато з тих, хто донатить, зазначають, що їхнє економічне становище погіршилося через війну, що вплинуло на їх можливість робити внески на підтримку військових. Серед інших причин — корупційні скандали в органах влади, які знизили мотивацію жертвувати власні кошти, а також історії про шахрайство під виглядом збору коштів.

Більшість приватних благодійних організацій, повідомляють про суттєве зниження донатів цього року. Сергій Притула говорить, що пожертвування зменшилися на п’яту частину, а інші організації відчувають ще гіршу ситуацію – деякі зазнали навіть десятикратного зменшення внесків. Найбільша благодійна організація "Повернись живим" зафіксувала зменшення внесків на 15%. Інша неурядова організація Reactive Post повідомила агентству Bloomberg, що пожертви цього року скоротилися більш ніж на 40% порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Деякі волонтери вважають, що українці просто "звикли" до війни, сприймаючи її як далеку від повсякденного життя. Чимало людей допомагають напряму своїм рідним на фронті, замість того, щоб робити внески через організації.

Хоча обсяги пожертв скоротилися, ці кошти все ще потрібні на потреби, які держава не завжди встигає закривати, підкреслює Олег Карпенко з "Повернись живим".

З початком війни багато домогосподарств втратили частину доходів, а податкове навантаження ще більше вплинуло на можливості жертвувати.

Зменшення донатів, яке спостерігається порівняно з початковими етапами війни, можна пояснити цілою низкою факторів. Серед них вирізняються емоційне виснаження, яке стає наслідком тривалої війни, економічні труднощі в суспільстві, а також зміни в акцентах суспільних настроїв, які зосереджені на повсякденних викликах. Окрім того, суспільна довіра падає через корупційні скандали.

Детальніше – в ексклюзиві TSN.UA "СКАНДАЛИ З МСЕК, "БУСИФІКАЦІЯ" і БАГАТІ ПРОКУРОРИ! Тема донатів розлютила українців!"

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні потрібно впровадити посаду військового омбудсмена, який "матиме довіру всього суспільства".

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