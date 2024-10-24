Зниження призовного віку: командир Третьої штурмової пояснив, чи потрібно це Україні

Сполучені Штати неодноразово казали про те, що в Україні повинні воювати молодші хлопці, тому що проводити активні штурмові дії зі старими дідами, з їхніми проблемами з колінами, спинами, з усім на світі — не можливо.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю TSN.UA розповів командир протитанкового батальйону 3 ОШБр Олег Романов, “Ромаха”.

“У Третій штурмовій і так багато молодих хлопців є, але я відповім на це питання наступним чином. Я зараз в відпустці, нещодавно був в Сполучених Штатах, і там зустрічався з американцем українського походження. Він був зі мною в Мощуні, він був зі мною на Запорізькому напрямку. І я його запитав, якщо зараз буде наказ на ввід військ

Сполучених Штатів на Близький Схід, ти поїдеш? Він сказав: “Навіщо мені їхати, я старий, у нас молоді тільки воюють”. Ось у чому різниця”, — каже військовий.

Однак, за його словами, від початку повномасштабної війни ми обрали інший вектор, і зараз його буде складно змінити.

“Як це зараз нашим матерям сказати, що їхня дитина в 20 років йде на таку страшну війну, якої яку не бачила Європа вже близько 70 років?” — розповів Олег Романов.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: “Ромаха”: треба розраховувати на свій ВПК і постійно готуватися до “третьої фази” війни

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