Зниження призовного віку в Україні: військовий лікар відповів, наскільки молодою має бути армія

Якщо є можливість відтерміновувати зниження призовного віку в Україні, це потрібно робити максимально довго.

Таку думку висловив лікар, який курує медициною східного напрямку фронту, підполковник Роман Кузін в ексклюзивному інтервʼю кореспондентці ТСН Наталі Нагорній.

“Це дуже складне питання. Якщо почнуть йти хлопці, яким 18-19, 20-25, то хто потім буде піднімати цю країну? Я вважаю, якщо є можливість це відтерміновувати, то це треба робити максимально”, — розповів Кузін.

Він пригадав себе в 19-20 років: каже, що був ще зовсім дитиною.

“Це буде поламана психіка однозначно. Важкість переусвідомлення після того, як завершиться війна, в такої категорії, мені здається, буде набагато більшою. Ніж коли людина сформована в 45-50, розкладені вже чітко життєві цінності, таким людям легше виходити з цього стресу”, — каже лікар.

Втім, за його словами, старшим чоловікам воювати фізично важче.

“Це загострення всіх хронічних захворювань, які були до того. Це надресурси”, — розповів Кузін.

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