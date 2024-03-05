Знову "денацифікація": Росія хоче вдарити ракетами по Німеччині

Після того, як російська пропаганда оприлюднила секретний аудіозапис розмови німецьких армійців, які обговорювали знищення Кримського мосту, у Москві дали команду “фас” своїм посіпакам. Штатні пропагандисти погрожують Берліну ракетним ударом. У російському МЗС взагалі ж показилися і пообіцяли “денацифікувати” Німеччину.

Чому Путіна так зачепила розмова німецьких офіцерів, як Москва намагається залякати і без того нерішучий Берлін та як це може вплинути на Україну, дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

Секретні плівки, які вдалося отримати російській пропаганді, в мить сколихнули пів світу. На них четверо німецьких офіцерів обговорюють можливу передачу Україні далекобійних ракет Taurus, які так довго Київ просить у Берліна. Дискутують військові і про те, як ЗСУ могли б ефективно використати цю зброю, зокрема чи вдалося б такими ракетами зруйнувати Кримський міст. Щоправда, назву мосту військові не називають, проте з їх розмови це стає очевидним.

"Міст на сході важко дістати, це досить дрібна ціль, але Taurus це може зробити, склади боєприпасів теж може вразити", – йдеться у джерелі.

Ці слова належать співробітнику центру повітряних операцій космічного командування Німеччини офіцеру Фроштедте. Потім слово бере його колега пан Фенске. Він додає, що для знищення Кримського мосту, який скоріше нагадує величезну злітну смугу, знадобиться цитую “не 10 і навіть не 20 ракет”. З ним не погодився інспектор німецьких ВПС Герхартц. Він вважає, що Таурус таки знищить міст, проте для цього його потрібно запустити з французького винищувача Dassault Rafale.

Ось це скандал

Автентичність аудіозапису, на жаль, заперечувати уже пізно – німці самі визнали, що така розмова дійсно була у другій половині лютого 2024-го року - саме в розпал дискусій навколо передачі Україні ракет Таурус.

Борис Пісторіус. / Фото: Associated Press

Як витік вплине на Німеччину та Україну?!

Розсекречена розмова німецьких офіцерів стала справжнім скандалом для Німеччини. За даними німецьких ЗМІ, один із офіцерів під час розмови перебував у готелі в Сінгапурі і скористався незахищеною готельною мережею Wi-Fi, через яку зловмисники і могли записати перемовини. І проблема не тільки в необережності офіцерів, але і в тому, що ця розмова розкрила кілька незручних деталей для їхніх колег по НАТО, що може сильно вплинути на війну в Україні. Обговорюючи можливу поставку ракет Таурус, німці припускають, що для цього потрібно направити німецьких військових в Україну, щоб контролювати, куди ЗСУ битимуть новим озброєнням. До речі, саме це і було офіційною причиною, чому ракети досі не передали. Так от німецькі військові стверджують, що так само уже зробили британці та французи, тобто разом із ракетами направили своїх фахівців до України. Чого на це не йде Шольц, вони не розуміють.

І ось за це і схопилась своєю мертвою хваткою російська пропаганда. Одним із перших рота відкрив Дмітрій Мєдвєдєв. Він звинуватив Німеччину, не повірите, у підготовці до нападу на РФ.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що “дуже злий” через злив розмови, утім байки Медведєва, звісно, назвав нісенітницею. Ми також розуміємо, що в неї можуть повірити тільки самі росіяни. Але і це ще не все. Вже 4 березня лякати німців почали і штатні кремлівські пропагандисти. Усім відомий телеведучий Дмитро Кисельов у прайм тайм пригрозив ударами по 4 мостах у самій Німеччині, зокрема під Берліном і Кельном.

Марія Захарова / Фото: Associated Press

У російському МЗС “показилися”!?

Згодом, свою шарманку завела уже і речниця російського МЗС Марія Захарова. Тактику вона обрала традиційну для путіністів і вирішила розповісти німцям про їхню історію та як нацисти свого часу знищували мешканців Керчі, де і починається міст. А також заявила, що німців свого часу недонацифікували.

Російські залякування спрацювали?!

Але російський цирк може спрацювати. Як пише Bloomberg, через викриті перемовини і без того складна дискусія щодо передачі Україні таких потрібних ракет Таурус, скоріш за все, відкладається на місяці. Погоджується з таким твердженням і український військовий експерт Олександр Мусієнко

"Я думаю, що тепер це питання (постачання Україні ракет Taurus, – Ред.) відкладається і навіть важко сказати, на який термін. Надзвичайно важко це передбачити. Подивимось, як це вплине на політику Німеччини. Гадаю, далеко не всі задоволені, що Німеччина зволікала з цим рішенням", – каже експерт.

Що роблять німці?

Скандальний витік перемовин німецьких військових ставить під питання і секретність інших розмов в німецькій армії. Чи вперше там так відверто знехтували захищеністю зв’язку і чи не викрали рашисти ще більше даних? До того ж, офіційний Берлін, одразу після витоку встиг потрапити в ще один скандал. На днях міністерство оборони ФРН на офіційному сайті виставило закриту заяву очільника міністерства Бориса Пісторіуса, доступ до якого мали отримати лише обрані ЗМІ. Посилання було захищено паролем. Журналісти Bild не змогли змовчати, бо паролем була комбінація цифр “1234”.

Залишається сподіватися, що “1234” і подібні паролі більше не будуть використовуватися в зоні відповідальності Міністерства оборони.

Як пише видання Bloomberg, найбільші військові партнери Німеччини уже попросили Берлін прийти до тями і більш відповідально ставитися до закритих і тим паче секретних даних. Кажуть, німці уже посилюють інформаційну безпеку по всій країні.

"Витік даних показав недосконалість підходів до питань безпеки після початку російського вторгнення в Україну. Тому після того, що сталося, ймовірно, набагато більше зустрічей відбуватимуться в офлайн-режимі для зменшення ризиків безпеки", – йдеться у джерелі.

Нагадаємо, в Німеччині стався витік розмови німецьких офіцерів. Сталося це, оскільки один з учасників дзвінка скористався мобільною мережею або безпровідною мережею готелю. Там вимагають розслідувати витік інформації, яку отримали російські пропагандисти.

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