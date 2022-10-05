"Знову показують "чотири напрямки": аналітик спрогнозував, чи нападуть війська Білорусі на Україну

Вірогідність того, що білоруська армія може піти війною проти України низька.

Заяви про загрози з Білорусі вигідні росіянам, оскільки через це частина військ змушена перебувати на північних кордонах.

Про це сказав військовий аналітик Ігаль Левін в ефірі "1+1" в рамках телемарафону.

"Загроза вступу військ Білорусі у війну проти України постійно була. Але я вважаю її низькою. Я впевнений, що всі ці рухи із прийомом 20 тисяч окупантів, мобілізацією, указами. Зараз вони розганяють те, що нібито Захід хоче напасти на Білорусь, хочуть знову показати "чотири напрямки" і так далі. Це робиться, щоб Україна тримала військові угрупування на півночі та в центрі. І Україна тримає там угрупування. Цей інформаційний шум працює на руку росіянам", - пояснив Левін.

Нагадаємо, Білорусь в черговий раз продовжила військові навчання біля кордону з Україною, бо самопроголошений президент РБ Олександр Лукашенко дуже не хоче вступати у прямий військовий конфлікт.

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