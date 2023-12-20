Знову порвало головний прапор у Києві: з чого він зроблений і як часто міняють

В КМДА кажуть, що ще мають два комплекти про запас.

Негода знову пошкодила у Києві головний державний прапор України, який майорить на флагштоці на території меморіального комплексу "Національного музею України у Другій світовій війни".

Це сталося на минулому тижні (14 грудня) – фото з обірваним полотнищем опублікували у соціальних мережах. До цього сильний вітер серйозно пошкодив прапор у жовтні та у листопаді.

Сайт ТСН.ua поцікавився в КМДА, чи достатньо у них прапорів для заміни та чому так часто страждає державний прапор країни.

Скільки разів негода рвала прапор

В комунальному підприємстві з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення "Спецжитлофонд", яке опікується та обслуговує конструкцію флагштоку нам розповіли, що зняття або заміна прапору здійснюється при збільшені вітрового навантаження, пошкодженнях або при штормовому попередженні. Нагадаємо, що прапор має розміри 16 на 24 метри.

"Протягом 2023 року заміна полотна державного прапору України виконувалася два рази на нові полотна. Станом на грудень у нас зберігається ще два комплекти полотен державного прапору", - повідомив сайту ТСН.ua Ігор Ситяшенко заступник директор КП "Спецжитлофонд".

Хто виготовляє головний прапор

Ходили чутки, що головний прапор України пошили у Туреччині, але заступник директора комунального підприємства зазначає, що полотна державного прапора України виготовлені у місті Дніпро та передані КП "Спецжитлофонд" під час здачі в експлуатацію флагштоку. Його, нагадаємо, відкрили ще у серпні 2020 року.

У "Спецжитлофонді" додають, що фінансування будівництва флагштоку та закупівлю полотен державного прапору виконала благодійна організація "Благодійний фонд "Майбутній Київ", при цьому бюджетні кошти не залучались.

Чим захищений прапор?

У комунально підприємстві розповіли про технічні характеристики прапору.

Виявляється, він оздоблений окрайкою: білий брезент щільність 450, підкріплений стрічкою шириною 5 сантиметрів. До прапору також прикріплено металеву капсулу з інтервалом у 25 сантиметрів (алюміній для попередження корозії) та додано підвісні карабіни.

"Полотнище – тканина поліестер трикотаж рашель. Для з’єднувальних швів та довгих швів по боках використано бавовняну нитку №50. Знизу (коротший бік, поділ) використано 3-поверхневу поліестерну нитку", - інформують у "Спецжитлофонді".

Обмерзання та сильний вітер

Але, як бачимо, усі наявні захисні засоби не допомагають.

"Зважаючи на те, що споруда флагштоку побудована на одному з найвищих пагорбів річки Дніпро та має висоту 87,66 метрів (абсолютна відмітка складає 262, 66 м за Балтійською системою висот) полотнище прапору експлуатується в складних погодних умовах та значних вітрових навантаженнях, при атмосферних опадах, які викликають обмерзання прапору під час падіння мокрого снігу – всі ці фактори призводять до природного зношування полотнища прапору", - пояснює Ігор Ситяшенко.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав, що у Києві негода пошкодила найбільший прапор України – відео, фото

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