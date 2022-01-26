Знову школа - онлайн: кого вже відіслали на "дистанційку" та яка ситуація в регіонах

Знову школа - онлайн: кого вже відіслали на "дистанційку" та яка ситуація в регіонах

Остаточне рішення кожен навчальний заклад ухвалює сам.

Через погіршення епідситуації в деяких регіонах Міністерство освіти та науки рекомендує школам перевести учнів старших класів на дистанційне навчання відзавтра і щонайменше на два тижні. Понад 2 тисячі шкіл по всій Україні зробили це ще раніше.

Про шкільні перспективи 26 січня йшлося в сюжеті ТСН.19:30.

Так, відучора старші класи в усіх рівненських школах перевели на дистанційне навчання. Бо стрімко почала рости захворюваність на грип, ГРВІ та "ковід". Таке ж рішення ухвалили й на Сумщині. Минулого тижня в місті захворіли майже 800 дітей. Але ідею переходу в онлайн підтримують не всі.

"Діти хворіли завжди і хворіють. Є щеплення, є обмеження, обробка рук, санепідемічні заходи, але навчання повинне бути очним", - зазначає мама третьокласниці Олена Савченко.

На Харківщині майже дві сотні дітей - у лікарні в тяжкому стані. За останні тижні, розповідають лікарі, заповненність медзакладів зросла до майже 60%. Штам "Омікрон" хоч і менш агресивний, ніж "Дельта", але діти інфікуються ним набагато частіше.

"Серед дітей зараз захворюваність більш підвищена, тому що діти до 12 років не вакцинуються і, нажаль, захворюваність серед них зараз зростає", - наголошує директор Департаменту охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації Максим Хаустов.

На "дистанційці" в регіоні зараз уже 17 шкіл.

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Із офлайну в онлайн поступово переходять і київські школярі. Десь класами, а десь усім навчальним закладом й щонайменше на два тижні. Натепер таких у Києві вже 12. Для порівняння - на початку тижня таких шкіл було лише дві.

Загалом від очного навчання поки що відмовилися понад 2 тисячі шкіл по всій Україні. Через погрішення епідситуації Міністерство освіти та науки рекомендує це зробити всім.

У відомстві радять відзавтра перевести в онлайн учнів 5-11 класів щонайменше на два тижні, вищі навчальні заклади - на місяць.

МОН рекомендує школам знову перейти на дистанційку | Новини України

"Дошкільна освіта, початкова, і спеціальні заклади - це ті заклади, діти в яких найменш пристосовані до дистанційного навчання, тому за можливості вони повинні вчитися очно", - зазначив керівник Головного управління департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України Юрій Кононенко.

Але остаточне рішення кожен навчальний заклад ухвалює сам.

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