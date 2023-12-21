Знову скандал: український топчиновник виявився громадянином Росії?! (відео)

У Вищій кваліфікаційній комісії суддів (ВККС - ред.)спалахнув скандал. Голова надважливої державної установи Роман Ігнатов, за інформацією ЗМІ, виявився громадянином Росії. Кажуть, що червону книжечку у судді відкопала СБУ. Що відомо про цей інцидент, як Ігнатову дозволили роками працювати на Україну та чому всі мовчали - дивіться в ексклюзиві Артема Зябкіна для TSN.ua.

Суддівський скандал

Зранку 21 грудня до Вищої кваліфікаційної комісії суддів прийшов лист із попередженням від СБУ! Виявляється, Роман Ігнатов, який від червня 23-го року очолює ВККС, ледь не з початку 90-х має російське громадянство. Про це повідомляють джерела видання ZN.ua.



ZN.ua пише, що Вища кваліфікаційна комісія суддів отримала лист від Служби безпеки України, у якому йдеться, що нинішній голова ВККС Роман Ігнатов має російське громадянство.

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Інформацію про лист підтвердили джерела ZN.UA у ВКСС та Вищій раді правосуддя. Наразі у Вищій кваліфікаційній комісії суддів проходять активні консультації, що робити у цій ситуації, а сам Ігнатов готує брифінг.

Де були правоохоронці?!

Але це ще не все. Чутки про російське громадянство Ігнатова - з'явилися не вперше. У червні 23-го, коли і призначили Ігнатова, така інформація уже гуляла мережею. Тоді, щоб зам’яти скандал, суддя навіть вийшов до ЗМІ та зізнався, що таки працював у РФ.



"У липні 1991 року я поступив до Саратовського юридичного інституту на судово-прокурорський факультет, де готували майбутніх суддів та прокурорів.

У 1995 році в Саратовській юридичний інститут, згідно з тогочасною практикою, приїхали представники з прокуратур різних регіонів РФ для відбору випускників. Мною зацікавились представники прокуратури Республіки Карелія, які запропонували мені пройти спеціалізовану практику в прокуратурі міста Петрозаводськ, з перспективою подальшої роботи у зазначеній прокуратурі... Таким чином, я опинився у Петрозаводську. Загалом всього близько восьми місяців я проходив практику і працював на посаді старшого слідчого в прокуратурі міста Петрозаводська", - сказав тоді голова ВККС Роман Ігнатов.

Ігнатов досі все заперечував

Але Ігнатов запевнив, що російського аусвайса не отримував, натомість деякий час жив із радянським посвідченням особи. Коли ж повернувся до України - неодмінно отримав паспорт із тризубом.

Але, здається, в СБУ не повірили. Також виникає питання - як могли обрати російського громадянина до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України? Якщо хто не знав, ця комісія після майже чотирирічної перерви нарешті запрацювала в оновленому складі лиш у 2023 році і мала на меті реалізувати частину судової реформи в Україні, а саме: перевірити кваліфікацію тисяч нових суддів.

"Кріт" у судовій реформі?

Без фахових нових облич у судовій ланці влади Україна ніколи не зможе розвиватися, до того ж це одна з вимог для вступу до ЄС. Кожен із суддів, яких у ВККС 16, проходить ретельну перевірку, в тому числі і у правоохоронців. Як пише профільне видання DeJure, до Ігнатова питань не було.



Водночас Фундація DEJURE висловлювала сумніви щодо доброчесності двох новообраних членів: судді у відставці Володимира Луганського та екссудді Людмили Волкової. Але до Романа Ігнатова питань не виникло.

За інформацією ZN.UA, щодо 64 кандидатів на члени ВККС конкурсна комісія робила запити до контррозвідки СБУ. Також ВРП зверталася для перевірки усіх 32 кандидатів-фіналістів у інші правоохоронні органи. Наразі у ВККС проходять активні консультації про те, що робити в ситуації, що склалася з Ігнатовим.

За інформацією журналістів, Ігнатов збирається провести брифінг і прокоментувати чутки про "лист від СБУ". Чекаємо ми і на реакцію ВККС.

"Ніколи такого не було, і ось знову!"

Варто нагадати, що подібна ситуація уже траплялася в Україні. У 2022 році російський паспорт знайшли в іншого високопосадовця - судді Верховного суду Богдана Львова. Він також у 90-х проживав в РФ, де і отримав громадянство, а потім десятки років приховував цей факт від широкого загалу. Проте, вороже посвідчення особи у нього знайшли не правоохоронці, а журналісти. А от звільнити його вдалося лише після перевірки СБУ- аж за місяць!

Хочеться вірити, що, правоохоронці не дадуть цій справі зійти нанівець і дізнаються, чи справді Ігнатов має російський паспорт, а головне - розберуться, як українським топпосадовцям вдається приховувати своє підданство Путіну і водночас працювати на таких посадах в Україні!

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "ЗНОВУ СКАНДАЛ! Український топчиновник виявився громадянином Росії?!".

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