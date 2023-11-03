Знову смертельне падіння з висоти у Києві: що відомо про загиблого

У Києві знову сталася трагедія, яка пов’язана з падінням з висоти. Подія сталася в Солом’янському районі, близько 11:15.

Про це сайту ТСН.ua повідомили у поліції Києва.

“Попередньо відомо, що унаслідок падіння на вулиці Богданівській загинув чоловік. Він випав орієнтовно з восьмого або дев'ятого поверху будинку. На місця працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють всі обставини трагедії“, - розповіли нам у поліції.

Також читайте У Броварах чоловік впав з висоти четвертого поверху: деталі трагедії

Поліцейські додають, що візуально загиблий – дорослий чоловік, але поки його особа не встановлена.

Нагадаємо, у Києві вранці 2 листопада на вулиці Академіка Грекова,12Б знайшли тіло хлопця. Молодик випав із вікна п'ятого поверху.

Раніше повідомлялось, що у Києві сталася серія самогубство підлітків. Що відомо про трагічні випадки та чи пов'язані вони з "групами смерті" - читайте на ТСН.ua.

Читайте також: