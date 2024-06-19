Знущались, бо з України: як тяжкопоранений воїн повернув з Росії свого брата, якого примусово вивезла тітка

З Росії вдалося повернути 16-річного українця. Хлопця-сироту з Лисичанська вивезла до країни-агресорки рідна тітка. А згодом вона всіляко перешкоджала возз'єднанню підлітка з рідними братом і сестрою.

Як двоє братів обійнялися після тривалої розлуки - зворушливу зустріч на кордоні бачила кореспондентка ТСН Тетяна Хомич.

Брати обіймаються після трирічної розлуки. Цю зустріч 26-річний Ілля та його 16-річний брат Слава уявляли сотні разів. Вони родом з Лисичанська, рано втратили маму і завжди були підтримкою один для одного.

"Я не міг більше без нього, не міг", - каже підліток, якого вдалось повернути з РФ, Святослав Тищенко.

Ще до повномасштабного вторгнення Ілля вступив до лав Збройних сил. За меншим братом у Лисичанську наглядала тітка. Та з початком повномасштабного вторгнення - зібралась на Росію. І змусила їхати Славу.

"Він людина підневільна Тітка сказала їхати і він поїхав", - каже Ілля Тищенко.

Ілля та Слава

Ілля сподівався, Славу забирають ненадовго. Однак тітка, яка була офіційною опікункою підлітка, не відпускала його додому. Хлопця навіть віддала у російську школу.

"Бачать, що я знаю предмет, але вони мене "валили", бо я з України. Вони мене булили", - каже Святослав Тищенко.

Попри кордони, брати постійно телефонували один одному. Слава чи не першим дізнався, як Ілля на фронті дістав два поранення. І ледве вижив. Ногу йому врятувати не вдалося. Постійна телефонна підтримка молодшого брата тоді була для нього безцінною, зізнається Ілля.

Як Ілля не намагався, самостійно повернути Славка додому не міг. Але паралельно над цим - працювали державні інституції України. Аби не нашкодити іншим насильно вивезеним в Росію дітям, посадовці не розповідають деталей повернення Славка. Кажуть лише, то була справжня спецоперація.

Ілля на фронті

"Найважче забрати дитину з Росії, коли її не віддають родичі. Це найважче", - каже керівниця відділу у справах депортованих Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Наталія Ємець.

Брати досі не можуть повірити, що вони разом. Їхній будинок у Лисичанську зруйновано, тож нині житимуть у Києві. Ілля орендував там житло. Разом планують майбутнє. Обидвоє хочуть здобувати освіту.

Ще Ілля та Славко хочуть зустрітися із сестрою, і вже запланували спільну поїздку у Карпати. Аби нарешті набутися разом.

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