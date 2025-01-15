Зняли обручку у загиблого захисника на Житомирщині: дружина військового розповіла шокувальні подробиці

Стали відомі нові подробиці гучної та кричущої історії, коли на Житомирщині дружина загиблого військовослужбовця Юлія Макаревич виявила, що з тіла її чоловіка Едуарда Рошка зникла обручка.

За даними Юлії Макаревич, є важливе уточнення — коли тіло чоловіка привезли до морга, то обручка була, а згодом, під час видачі тіла було виявлено, що її немає. ТСН.ua поспілкувався з цією жінкою.

"Мені зателефонувала працівниця поліції та повідомила, що правоохоронці знайшли підозрюваного. Та додала, що сьогодні йому буде повідомлено про підозру", — каже Юлія Макаревич.

Та додала: "Я спитала про те, чи є хоч якийсь шанс повернути обручку. Поліцейська мені відповіла, що обручка теж знайдена. В ломбарді, в пошкодженому вигляді. Обручка розпиляна. Обручка б сама не спала з пальця, тому що чоловік останнім часом поправився, але відмовлявся знімати. Її просто зрізали. Підозрюваний — працівник моргу, який вдягав мого чоловіка. Якщо він вибачиться, то я не пробачу. Я зроблю все, щоб ця людина сіла".

Едуард Рошка. Фото надала Юлія Макаревич

Резюмуючи, Юлія Макаревич каже: "Що б я сказала підозрюваному? Крім матів, в мене немає слів. Це неповага, мені боляче через те, що мій чоловік поклав своє життя за таких людей, щоб вони жили в теплій хаті. Боюся того, що я йому набажаю".

Безпосередньо про свого чоловіка пані Юлія каже наступне: "Мій чоловік, захищаючи Україну, був абсолютно на всіх напрямках. Зустрів повномасштабне вторгнення в Донецькій області — у них тоді була ротація. Чоловік був дуже досвідченим танкістом. Він відчував танк душею. Загинув він на Курському напрямку".

В поліції Житомирщини ТСН.ua розповіли, що спільно з обласною прокуратурою планують найближчим часом прокоментувати нові подробиці гучної справи.

В коментарі для ТСН.ua речниця поліції Житомирщини Іванна Сілецька додала, що працівник морга не зміг пояснити мотиви таких своїх дій. На питання про те, чи затриманий він, Сілецька відповіла нам так: "Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу".

Чоловіку загрожує обмеження волі строком до п’яти років або до семи років позбавлення волі.

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