Зникла собака Білка, яка роками ховалася від обстрілів у метро Києва: що з нею трапилося

Білку врятували з вулиці

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У Києві з підземного переходу станції метро «Академмістечко» зникла собака Білочка, яку знають тисячі місцевих мешканців, яка користуються підземкою. Тварина роками жила на ринку поблизу станції. Під час кожної повітряної тривоги вона, мов людина, дисципліновано спускалася в підземний перехід, аби перечекати небезпеку. Там вона знайомилася з іншими чотирилапими, яких приводили з собою кияни. Але днями улюблениця тисяч перехожих раптово зникла.

Разом із Білочкою з переходу зникла і її лежанка, де тварина відпочивала. Це викликало справжній переполох у соціальних мережах, адже для багатьох місцевих мешканців щоденна зустріч із собакою була маленькою розрадою під час війни.

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«Одягли нашийник і забрали»: що відомо про зникнення

За словами очевидців, Білочку забрали дві жінки, які представилися волонтерками.

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«Під час тривоги на „Академмістечку“ якісь дві жінки натягнули нашийник на нашу зіркову Білочку і сказали, що забирають її ненадовго — купати, а потім повернуть на вулицю», — ділиться деталями місцева мешканка Вікторія.

Перехожі жінок не зупинили й навіть не поцікавилися, хто вони та куди саме забирають Білочку. Після цього тварину в переході більше не бачили, також звідти зник і її лежак.

Дописи у соцмережі

Хвиля обурення та побоювання живодерів

У Мережі спалахнула палка дискусія. Частина людей щиро сподівалася, що Білочці просто пощастило нарешті знайти справжню родину та власний дім. Проте більшість дописувачів були налаштовані вкрай тривожно.

Люди запитували: для чого купати вуличну собаку, щоб потім одразу вигнати її на холод? Адже після миття тварина на вулиці може захворіти, не кажучи вже про психологічну травму, коли собака спочатку отримує надію на дім, а потім знову опиняється на вулиці.

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Найгірші побоювання містян — що до зникнення Білочки можуть бути причетні догхантери. Адже навіщо силоміць витягати тварину з місця, де вона мешкала роками та була оточена увагою перехожих?

Білка

До поліції звернень не надходило

У КП «Київський метрополітен» зазначили, що про долю тварини їм нічого не відомо, оскільки Білочка перебувала у підземному переході поруч зі станцією, а не на території метрополітену.

Попри сотні закликів у соцмережах та прохання надати історії максимального розголосу, офіційно ніхто з громадян до поліції щодо зникнення Білочки не звернувся.

Як повідомили ТСН.ua у поліції Києва, звернень чи заяв щодо зникнення або викрадення собаки до них наразі не надходило.

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У комунальному підприємстві «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» ТСН.ua запевнили, що їхні працівники Білочку також не забирали.

Щасливий фінал: у Білочки з’явився дім

Пізніше з’ясувалося, що Білочку забрала до себе додому місцева мешканка Марина. Вона опублікувала фотографію, де собака сидить на ліжку — чиста, помита й у теплі. Згодом містяни помітили, як жінка вже гуляє з Білкою на повідці по вулиці.

Білка

Як виявилося, киянка вирішила забрати тварину з вулиці, що стало справді сильним вчинком.

В одному з коментарів Марина зазначила, що людей, які просто співчувають тваринам і проходять повз, значно більше, ніж тих, хто готовий реально діяти:

«Цю собаку я знаю три роки, вона живе поруч із моїм будинком, і в неї є куратор — золота жінка! Продавці з ринку поставили Білці теплу будку, ми всі з нею гуляли й любили її. Вона б і надалі жила своє найкраще життя, якби не постійні обстріли та страх. Тому вона й пішла до метро. А зараз холод, протяги, безпритульні, які відібрали в неї теплі ковдри та пледи й виваляли її в бруді», — написала жінка.

Нова господарка запевняє, що Білка й надалі буватиме біля метро під час прогулянок, адже там залишилося багато людей, які про неї щиро турбувалися.

Собака Білка з метро «Академмістечко» — як тварина ховалася від тривог і де вона зараз

Історія собаки Білки з «Академмістечка», для якої метро стало укриттям від повітряних тривог. Раптове зникнення тварини збурило цілий район.

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