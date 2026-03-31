Знищують переправи та "полюють" дронами: військові відверто розповіли, як РФ мстить на Донеччині

Війна в Україні

Російські війська намагаються зруйнувати логістику ЗСУ через Сіверський Донець, засипаючи переправи КАБами та сотнями ударних дронів. Контактних боїв ворог уникає, натомість робить ставку на «інфільтрацію» малими групами та терор міст — Слов’янська, Лимана та Краматорська. Проте в небі над Донеччиною на них чекають екіпажі перехоплювачів 117-ї бригади тероборони.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Олександра Моторного.

Тактика окупантів

Смуга оборони 117-ї ОБр ТРО вздовж Сіверського Дінця — одна з найскладніших. Через весняне розлиття річки піхотинцям доводиться долати шлях до спостережних пунктів на човнах. Командир бригади Дмитро Ярошенко каже: ворог лютує через неспроможність прорвати оборону.

Дмитро Ярошенко, командир 117-ї ОБр ТРО: «Противник спробував прорвати ділянки, зазнав важких втрат — лише 30% змогли відійти. Тепер він просто мститься: пускає КАБи та ракети на Слов’янськ, Лиман, б’є по переправах. Хоче нас „взбодрити“ за свої поразки».

Дрони над українськими містами

Головний біль захисників — російські розвідники «Зала», які наводять авіацію, та ударні дрони «Молнія». Останні дедалі частіше атакують цивільну інфраструктуру та тилові райони.

Екіпажі перехоплювачів 117-ї бригади працюють цілодобово. Їхня задача — наздогнати і знищити ворожий борт ще в повітрі, до того, як він скине боєприпас чи передасть координати.

Сергій, штурман екіпажу перехоплювачів: «Зали» — справжні ухилянтки! Попробуй ще їх догнати, вони постійно маневрують, виляють. Як тільки бачимо «Залу» в небі — знаємо, що слідом підуть КАБи».

Полювання на ворожі дрони

На моніторах пілотів — справжнє полювання. Ось «Молнія» намагається прорватися до Слов’янська, але перехоплювач ЗСУ заходить на віраж. Короткий спалах у небі — і ворожа ціль перетворюється на не вибухові уламки.

Рахунок екіпажів 117-ї бригади:

«Шахеди» та «Гербери»: великі цілі, які, за словами зенітників, уражаються відносно легко.

«Молнії»: атакують передній край та міста, летять зграями, особливо під час штурмів.

FPV на оптоволокні: нова загроза, яку перехоплювачі вчаться «приземляти» першими.

«Мобіл», командир зенітної батареї: «Це війна дронів проти дронів. Наша мета — робити все, щоб російські борти долітали до землі лише у вигляді металобрухту».

Завдяки професіоналізму техніків та штурманів, які навіть на позиціях не випускають з рук паяльників, українське небо над Слов’янським відтинком залишається під контролем. Навіть якщо ворог намагається «інфільтруватися», наші перехоплювачі вже чекають на нього у повітрі.

