“Золота дитина”: у Кривому Розі прощаються із 3-річним Тимофієм, якого вбили росіяни

Тимофій Цвітко. Фото з особистого архіву родини

Реклама

У Кривому Розі попрощалися із найменшою жертвою ракетного удару по місту — трирічним Тимофієм Цвітком.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

Кадри, як хлопчика намагаються реанімувати після вибуху, бачив увесь світ. У п’ятницю він гуляв на майданчику разом з бабусею, коли росіяни вдарили касетним «Іскандером».

Реклама

Хлопчик помер в лікарні. Бабусю досі рятують медики. Любив бігати, Обожнював сонечок та жуків і знав на памʼять усі планети — рідні не можуть змиритися із втратою.

Тимофій Цвітко. Фото з особистого архіву родини

Прадідусь та прабабуся Тимофія згадують хлопця і не знають, як пережити смерть дитини.

«Хороша дитинка наша. Дитинка наша золота. Дуже хороша дитинка. Бистрий такий, що його ніхто не міг догнати. І оце по хаті, як мітла, бігав. Любили дитинку. Він пізнавав світ. Як це пережити, не знаємо, цю біду», — згадують вони.

Тимофій Цвітко. Фото з особистого архіву родини.

Того дня у Кривому Розі девʼятеро дітей та десятеро дорослих загинули. Ще одну жінку окупанти вбили «Шахедом» просто під час рятувальної операції. 75 людей дістали поранення. У лікарнях залишається 31 потерпілий. У тяжкому стані — шестеро.

Раніше ми писали, що у Кривому Розі поховали 15-річних Аліну і Данила, які загинули від ракети РФ на своєму побаченні.

Нагадаємо, що внаслідок кривавої ракетної атаки на Кривий Ріг 4 квітня загинули вже 20 людей, серед них дев’ятеро дітей. Ще 74 людини постраждали.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: “КОМУ ЗАВАДИВ ТИ ЖИТТЯМ?” РІДНІ ВБИТОГО ТИМОФІЙЧИКА не можуть змиритись із ВТРАТОЮ