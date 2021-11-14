"Золота" зелень: чому імпортні овочі дешевші, ніж вітчизняні

Упаковка зелені українського виробника нещодавно коштувала 35-36 гривень, а зараз вже — 55. Натомість така сама упаковка італійської зелені коштує 33 гривні.

Зелень, помідори та цибулю лікарі та дієтологи радять мати щодня на столі. І те, що на вулиці зима, не повинно стати на заваді. Але звістка про закриття одного з найбільших у Європі тепличного комбінату під Києвом дуже насторожила. українців. Другим сигналом тривоги стали цінники на вітчизняних овочах.

То чому привезти салат з-за кордону за тисячі кілометрів дешевше, ніж купити своє, йдеться 14 листопада у сюжеті ТСН.Тиждень.

Зелень дуже корисна для нашого організму. Фахівці виділяють топ-5 "найвітамінніших".

На першому місці — петрушка. У ній в 4 рази більше вітаміну С, ніж у лимоні. Багата на вітаміни B1, B2, залізо, фолієву кислоту, калій та магній. Петрушка зміцнює судини і нервову систему, ендокринні залози.

На другому — кріп, який теж має купу вітамінів та макроелементів. Кріп знижує кров'яний тиск, зміцнює судини, підвищує секрецію шлункового соку.

Далі — кінза. Її ще називають китайською петрушкою. У цій росилині багато аскорбінової кислоти, вітамінів В1, В2 і Р(рутин). Кінза чудово впливає на роботу шлунку, очищає кров, має антисептичну дію.

На 4 місці — шпинат. Він містить 14 видів вітамінів і мікроелементів — біотин, ніацин, вітамін С, токоферол, кальцій, мідь, залізо і калій. Шпинат зміцнює серцевий м'яз, підтримує функціонування м'язових клітин, покращує стан зубів, волосся та нігтів.

П’яте місце у щавлю. Ця кисла зелень багата на вітаміни C, K(калій), E, біотин, β-каротин, ефірні масла, щавлеву і інші кислоти, а також магній і залізо. Його корисно їсти при погіршенні зору.

Ціна на зелень | чому імпортні овочі дешевші, ніж вітчизняні

І зелень, і овочі мають бути у вас на тарілці щодня, особливо взимку.

"Тепличні овочі і зелень корисні, це міф, що від них треба відмовлятися. Це звичка від минулого покоління, що на зиму потрібно переходити на консервацію. Якщо свіжі овочі не присутні у раціоні, можна отримати авітаміноз", — розповідає лікарка-дієтологиня Марта Лісевич.

Упаковка зелені українського виробника нещодавно коштувала 35-36 гривень, а зараз вже — 55. Натомість така сама упаковка італійської зелені коштує 33 гривні.

Пан Анатолій має сімейний бізнес — вирощує овочі та зелень у теплиці. Свою продукцію продає на ярмарку. Чоловік скаржиться, що займатися таким бізнесом дорого, тому і ціна на овочі та зелень — відповідна.

Цього року українським фермерам доведеться заплатити дорожче і за техніку, і за упаковку. Але основний головний біль усіх виробників тепличних овочів і зелені — енергоносії. Рослинам потрібне тепло, і чим холодніше на вулиці, тим більше. Рослин не хвилюють газові війни у світі, геополітичні атаки Кремля і те, що газ з 200 доларів дійшов до 2 тисяч доларів за куб. Виживають лиш ті, хто від нього відмовився. Але і тут не все добре, адже ціна на тверде паливо і електрику теж різко підскочила.

Цієї зими призупиниться найбільший тепличний комбінат України — Калинівський. Цей гігант належить до найбільших теплиць Європи. Він мав найпросунутішу систему крапельного зрошування і мікроклімату. Але комбінат користувався лише газом, тому собівартість овочів одразу злетіла до неба.

"Дехто з виробників змушений перекривати виробництво, адже якщо вони покладуть кінцеву ціну на споживача, то бізнесу там ніякого не буде. Вони виготовлять продукцію, поставлять її на прилавок, а її ніхто не буде купляти", — розповідає заступник очільника Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Тож через здорожчання всього — від ящиків до газу та електрики маємо і такі ціни в супермаркетам. Але і це не межа. Тож цієї зими побачимо на полицях ще більше овочів і зелені — Туреччини, Ізраїлю, Єгипту, Італії.

У південних країнах теплиці не опалюють, а рослини не підсвічують. Тож навіть з транспортуванням, а це тисячі кілометрів і низка кордонів, виходить дешевше, ніж у нас. Тож навіть, коли урядовці утримають старі комунальні тарифи на газ та електрику, а ринкові звалять на підприємців — ми все одно за все заплатимо — в товарах і послугах. Від зелені на столі відмовитись не вийде, українці все одно її купують, принаймні для дітей.

Нагадаємо, що в Україні можуть рекордно здорожчати тепличні огірки і помідори.

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