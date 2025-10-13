ТСН у соціальних мережах

Ексклюзив ТСН
285
3 хв

"Золоті часи для відьом": чому українці масово пішли до ворожок

Багато українців у нестабільні часи вирішили звертатися по допомогу до ворожок та ясновидців — стали відомі розцінки.

Фото автора: Ігор Сєров Ігор Сєров
Українці звертаються до ворожок

Протягом останнього часу все більше українців звертаються до ворожок / © ТСН

Для тих, хто себе називає ворожками, знахарями та відьмами, зараз, під час війни, настав «золотий період». Про це в коментарі для ТСН.ua таку власну думку висловив релігієзнавець, професор Олександр Саган.

У той час, коли багато родин розшукують своїх безвісти зниклих родичів — військових і цивільних, у соцмережах з’явилися спільноти, де свої послуги пропонують ті, хто називає себе дотичними до потойбічного світу.

Як виявилося, у таких спільнотах дехто з українців публікує фото свого родича, наприклад, військового, і просить «фахівців» підказати, жива ця людина чи ні. Своєю чергою під такими дописами з’являються відповіді, мовляв, точно живий або ні, точно мертвий. Є дописи з фото, де більшість «тих, хто знає», відповідає, що людина начебто мертва.

Крім того, частина учасників ставить запитання про те, чи є у них шанси на заміжжя або на одруження, чи будуть сили й можливості подолати онкологію. Одна з учасниць поставила запитання про те, чи буде у неї шанс народити другу дитину, на що інша людина зі спільноти відповіла їй, мовляв, треба записатися до неї на консультацію, і назвала себе хіроманткою.

У всіх цих спільнот останнім часом спостерігається цікава динаміка — статистика свідчить про те, що щотижня до них доєднуються від 400 до 600 нових учасників, а загальна кількість разом з тими, хто називає себе експертами у сфері ворожіння, становить 200 тисяч. З відкритих джерел відомо, що, наприклад, у Києві деякі з тих, хто називає себе астрологами або ворожками, зазвичай просять від 350 до 1 тис. грн за окремий прогноз щодо долі певної людини, але є й ті, хто бере за годину своєї роботи близько 13 тис. грн.

Завжди в тяжкі часи йшли до екстрасенсів

Своєю чергою релігієзнавець Олександр Саган каже, що не дивується сотням таких звернень українців до так званих ворожок і знахарок.

«Завжди в періоди нестабільності, в часи макрозмін, суспільних потрясінь таке було, такі звернення. Згадаймо 90-ті роки. Було безліч оголошень в інформпросторі, в метро. Тобто в ті періоди, коли люди втрачають рідних, втрачають гроші, роботу, такі „фахівці“ намагаються максимально використати свої шанси. Це характерно не лише для України, а й для всього світу», — каже Олександр Саган.

«Наприклад, сто людей пройдуть повз, а одна може зупинитися і повірити тому, що їй скажуть. Є приклади, коли люди хоча і вважають себе християнами, ходять до церкви, мають авторитет на рівні громади, але водночас вірять у ці ворожіння, у здібності ворожок. У нашій свідомості це мирно уживається. Роздвоєна свідомість завжди є, але в часи суспільних потрясінь відбувається загострення. Коли є попит, є і пропозиція. Людина реєструється як фізична особа-підприємець і зазначає, що надає інформаційні послуги», — наводить приклади релігієзнавець.

Резюмуючи, він каже, що стримати таку тенденцію майже неможливо.

«Деякі люди вважають, що для них буде краще, якщо вони заплатять гроші та отримають ілюзорне заспокоєння. Інше питання — потрібна просвітницька робота з боку держави», — зазначає Олександр Саган.

Раніше повідомлялося про те, що астрологиня передбачає припинення «бусифікації». За її даними, система призову зазнає радикальних змін.

