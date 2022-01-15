Золоті харчі: чи врятують гаманці українців "продуктові картки"

ТСН.Тиждень розібрався, куди прямують ціни на харчі, коли введуть “продуктові талони” і чи допоможе урядове регулювання урізати чек на касі.

Ціни на продукти ростуть і це далеко не межа. Їжа навряд чи подешевшає - це світова тенденція, запевнили економісти ТСН.Тиждень.

Біля продуктових полиць покупці все ретельніше обирають товар, скільки що коштує вже ніхто й не намагається запам’ятати. Цінники ледве не щодня стрибають вгору. Продуктова інфляція - з’їдає гроші в гаманцях.

Також читайте Минулорічна інфляція в Україні була найбільшою за останні чотири роки: як змінилися ціни

Економіст Олег Пендзин переконує, що це ще не межа. “Я не вірю в закладену в бюджет інфляцію в 6,2%. Я думаю, що вона буде вищою”, - коментує він.

Та найбільше, що турбує українців зараз - як часто продавці в магазинах перемальовуватимуть ярлики? І чи не лякатимуть цифри, які там будуть з’являтися? Аби якось заспокоїти населення уряд намагається приборкати інфляцію методами адміністративними. Кабмін склав перелік із 35 найважливіших продуктів, на які граничний рівень торговельної надбавки не повинен перевищувати 10 відсотків.

Та подібні спроби вже робили не раз, та завершувались вони завжди однаково - зникненням контрольованих товарів. А ще найбільшого скаргами підприємців про згортатання виробництва. “Особливість українського здешевлення цін на продукти полягає в тому, що весь тягар держава переклала на плечі бізнесу. Тому логічним було запровадження дотацій в різних формах”, - продовжує Пендзин.

То чи буде влада зараз діяти інакше? Найвразливіші верстви держава обіцяє взяти під своє "крило", запровадивши продуктові картки на їжу. І одразу застерігає, нічого спільного з талонами ця система не матиме.

Тож, коли введуть продуктові картки, хто їх отримає, де їх застосовувати? І чи варто боятись, що одного дня з полиць магазинів зникнуть українські молоко, сир, масло, хліб та м’ясо? Відповіді вже цієї неділі тільки в ТСН.Тиждень - з Аллою Мазур.

Читайте також:

Українці з надмірною вагою все частіше відмовляються від дієт і зважуються на урізання шлунка

Як сон впливає на наш імунітет

Бустерне COVID-щеплення: кому потрібне, які вакцини підходять найкраще та чи захищає від "Омікрона"