“Золоті” заклепки та мільйонні переплати: як невідома фірма на Харківщині виграє тендери - де гроші

Журналісти розкрили подробиці скандалу на Харківщині / © ТСН

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У Харківській області на ремонт обласної лікарні планують витратити 121 млн гривень. Об’єкт, який мав би символізувати турботу про людей. Але замість цього він опинився в епіцентрі питань: чому бюджетні мільйони осідають у кошторисах із захмарними цінами? Хто стоїть за цими схемами і чому одні й ті самі компанії отримують контракти?

Про це йдеться у розслідуванні проєкту «Хапуга.ua».

Що відомо про скандальні тендери

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Харків — колиска корупції? Золоті заклепки! Лікарні без ліків, школи без укриттів — ДЕ ж ГРОШІ?

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У кошторисі щодо ремонту лікарні — заклепки за ціною золота, проте це лише початок. Кошторис цього тендеру рясніє позиціями, де ціни завищені в рази. І це не випадковість, а, схоже, система, яка працює на чиюсь кишеню.

«Фіброцементна плита, фактично фасадна, там теж завищення: у кошторисі 3600 гривень за квадратний метр, а ринкові ціни — від 1000 до 2000. І там теж переплата більше 10 мільйонів», — каже член правління Харківського антикорупційного центру Євген Лісічкін.

На ремонт обласної лікарні планують витратити 121 млн гривень

Експерти Харківського антикорупційного центру проаналізували договір: 185 позицій, і в багатьох із них ціни завищені настільки, що загальна переплата може сягати десятків мільйонів гривень. І це лише один об’єкт.

Але ТОВ «СК Пантеон» не зупиняється на лікарні — їхні сліди ведуть до інших багатомільйонних контрактів.

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«Загалом з 2021 року компанія „СК Пантеон“ уже виграла державних тендерів більше, ніж на півмільярда гривень, тільки вдумайтесь в цю цифру, більше п’ятиста мільйонів гривень», — каже кореспондент «Хапуги» Максим Хотіленко.

У Чугуївському районі, де відновлювали об’єкт, журналісти знайшли завищення цін компанією ТОВ СК «Пантеон».

3 березня Харківська ОВА уклала угоду з ТОВ «СК Пантеон» на будівництво укриття для школи в Малинівці за 122,28 млн грн. Кошторис шокує:

Арматура А-IV (А600), 22 мм: 45 180 грн/т, коли ринок пропонує 28 050–30 500 грн/т («Steel Market», «Time Steel Group»). Переплата — до 30%.

Бетон B10 М150: 4 644 грн/куб. м, хоча в Харкові — 3 190–3 630 грн/куб. м («ТДХ», «Роксайд», «Асфальтпром»). Різниця — до 45%.

Лінолеум Tarkett IQ Eminent: 1 536 грн/кв. м, коли в магазинах («Підлога», «Plitkashop», «Центрпол») — 854–1 035 грн/кв. м. Переплата — до 40%.

У деокупованому Старому Салтові на відновлення будинків за 20 млн грн левова частка дісталася ТОВ «СК Пантеон» — компанії, яка до 2023 року не мала жодного державного підряду.

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Як фірма без досвіду раптово стає улюбленцем разпорядників тендерів? Документи, подані для участі, викликають серйозні сумніви в їхній достовірності.

ТОВ «СК Пантеон» засноване у 2020 році Олександром Чалим із Добропілля. До травня 2023 року не брало участі в держтендерах. Фінанси компанії — мізерні: 94,5 тис. грн у 2020, 332,9 тис. грн у 2021, а у 2022 — нуль.

Та варто було перереєструвати фірму на Олексія Буряка з села Печеніги Харківської області, як вона дивом починає вигравати контракти на сотні мільйонів.

При цьому акти виконаних робіт від підрядника «Пантеону» — ТОВ «Гольпергруп», подані для тендеру, за словами експертів, мають ознаки фальсифікації. Але це не заважає «СК Пантеон» залишатися улюбленцем Харківської ОВА.

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Що кажуть у Харківській ОВА

Чому одні й ті самі компанії отримують нові багатомільйонні контракти при тому, що є питання до старих? Журналісти вирішили запитати в департаменті капітального будівництва ХОВА.

Спочатку керівник Ігор Лялюк здавався відкритим до діалогу, але почувши питання про ймовірну корупцію швидко змінює тон: «Треба порадитися з вищим керівництвом».

«Та, як і слід було очікувати, „вище керівництво“ коментувати відмовилося. Нам порадили писати запити. І ми це зробили. Але відповідей на питання так і не отримали. Вочевидь, є що приховувати і прозорість — не сильна сторона цих харківських чиновників

За даними «Юконтрол», компанія «СК Пантеон» розташована за адресою: вулиця Західна, 60/62, саме тут ми хотіли поспілкуватися з керівником Олексієм Буряком. Проте замість компанії ми побачили звичайний будинок. І ще розлючених сусідів, до яких постійно стукають, щоб знайти Олексія Буряка», — йдеться у матеріалі.

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«Ми багато писали про СК Пантеон. Власник непримітний, можливо, навіть людина підставна, не основний бенефіціар», — пояснює Євген Лісічкін.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Харків — колиска корупції? Золоті заклепки! Лікарні без ліків, школи без укриттів — ДЕ ж ГРОШІ?