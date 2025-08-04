ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
72
Час на прочитання
4 хв

“Золоті” заклепки та мільйонні переплати: як невідома фірма на Харківщині виграє тендери - де гроші

Журналісти розкрили подробиці, як компанія-новачок заробляє сотні мільйонів на держзамовленнях, і що про це кажуть у Харківській ОВА?

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Журналісти розкрили подробиці скандалу на Харківщині

Журналісти розкрили подробиці скандалу на Харківщині / © ТСН

У Харківській області на ремонт обласної лікарні планують витратити 121 млн гривень. Об’єкт, який мав би символізувати турботу про людей. Але замість цього він опинився в епіцентрі питань: чому бюджетні мільйони осідають у кошторисах із захмарними цінами? Хто стоїть за цими схемами і чому одні й ті самі компанії отримують контракти?

Про це йдеться у розслідуванні проєкту «Хапуга.ua».

Що відомо про скандальні тендери

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Харків — колиска корупції? Золоті заклепки! Лікарні без ліків, школи без укриттів — ДЕ ж ГРОШІ?

У кошторисі щодо ремонту лікарні — заклепки за ціною золота, проте це лише початок. Кошторис цього тендеру рясніє позиціями, де ціни завищені в рази. І це не випадковість, а, схоже, система, яка працює на чиюсь кишеню.

«Фіброцементна плита, фактично фасадна, там теж завищення: у кошторисі 3600 гривень за квадратний метр, а ринкові ціни — від 1000 до 2000. І там теж переплата більше 10 мільйонів», — каже член правління Харківського антикорупційного центру Євген Лісічкін.

На ремонт обласної лікарні планують витратити 121 млн гривень

На ремонт обласної лікарні планують витратити 121 млн гривень

Експерти Харківського антикорупційного центру проаналізували договір: 185 позицій, і в багатьох із них ціни завищені настільки, що загальна переплата може сягати десятків мільйонів гривень. І це лише один об’єкт.

Але ТОВ «СК Пантеон» не зупиняється на лікарні — їхні сліди ведуть до інших багатомільйонних контрактів.

«Загалом з 2021 року компанія „СК Пантеон“ уже виграла державних тендерів більше, ніж на півмільярда гривень, тільки вдумайтесь в цю цифру, більше п’ятиста мільйонів гривень», — каже кореспондент «Хапуги» Максим Хотіленко.

У Чугуївському районі, де відновлювали об’єкт, журналісти знайшли завищення цін компанією ТОВ СК «Пантеон».

3 березня Харківська ОВА уклала угоду з ТОВ «СК Пантеон» на будівництво укриття для школи в Малинівці за 122,28 млн грн. Кошторис шокує:

  • Арматура А-IV (А600), 22 мм: 45 180 грн/т, коли ринок пропонує 28 050–30 500 грн/т («Steel Market», «Time Steel Group»). Переплата — до 30%.

  • Бетон B10 М150: 4 644 грн/куб. м, хоча в Харкові — 3 190–3 630 грн/куб. м («ТДХ», «Роксайд», «Асфальтпром»). Різниця — до 45%.

  • Лінолеум Tarkett IQ Eminent: 1 536 грн/кв. м, коли в магазинах («Підлога», «Plitkashop», «Центрпол») — 854–1 035 грн/кв. м. Переплата — до 40%.

У деокупованому Старому Салтові на відновлення будинків за 20 млн грн левова частка дісталася ТОВ «СК Пантеон» — компанії, яка до 2023 року не мала жодного державного підряду.

Як фірма без досвіду раптово стає улюбленцем разпорядників тендерів? Документи, подані для участі, викликають серйозні сумніви в їхній достовірності.

ТОВ «СК Пантеон» засноване у 2020 році Олександром Чалим із Добропілля. До травня 2023 року не брало участі в держтендерах. Фінанси компанії — мізерні: 94,5 тис. грн у 2020, 332,9 тис. грн у 2021, а у 2022 — нуль.

Та варто було перереєструвати фірму на Олексія Буряка з села Печеніги Харківської області, як вона дивом починає вигравати контракти на сотні мільйонів.

При цьому акти виконаних робіт від підрядника «Пантеону» — ТОВ «Гольпергруп», подані для тендеру, за словами експертів, мають ознаки фальсифікації. Але це не заважає «СК Пантеон» залишатися улюбленцем Харківської ОВА.

Що кажуть у Харківській ОВА

Чому одні й ті самі компанії отримують нові багатомільйонні контракти при тому, що є питання до старих? Журналісти вирішили запитати в департаменті капітального будівництва ХОВА.

Спочатку керівник Ігор Лялюк здавався відкритим до діалогу, але почувши питання про ймовірну корупцію швидко змінює тон: «Треба порадитися з вищим керівництвом».

«Та, як і слід було очікувати, „вище керівництво“ коментувати відмовилося. Нам порадили писати запити. І ми це зробили. Але відповідей на питання так і не отримали. Вочевидь, є що приховувати і прозорість — не сильна сторона цих харківських чиновників

За даними «Юконтрол», компанія «СК Пантеон» розташована за адресою: вулиця Західна, 60/62, саме тут ми хотіли поспілкуватися з керівником Олексієм Буряком. Проте замість компанії ми побачили звичайний будинок. І ще розлючених сусідів, до яких постійно стукають, щоб знайти Олексія Буряка», — йдеться у матеріалі.

«Ми багато писали про СК Пантеон. Власник непримітний, можливо, навіть людина підставна, не основний бенефіціар», — пояснює Євген Лісічкін.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Харків — колиска корупції? Золоті заклепки! Лікарні без ліків, школи без укриттів — ДЕ ж ГРОШІ?

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie