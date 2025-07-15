"Золоті" змішувачі, мармурові підлоги та кімната-холодильник: який вигляд мають маєтки скандальних суддів та нардепів

В Україні продають розкішні маєтки / © ТСН

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На сайтах із продажу нерухомості дедалі частіше з’являються оголошення про продаж будинків вартістю кілька мільйонів доларів. Здебільшого вони належать або пов’язані із українськими політиками, чиновниками, суддями та функціонерами. З людьми, які роками розпоряджались бюджетом країни.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Дмитра Святненка.

Будинок скандальної екссудді

В Україні продають розкішні будинки, які коштують мільйони. Наприклад, будинок на березі річки. Площа 600 квадратів. Ділянка 90 соток.

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Автор оголошення хизується дорогим авторським дизайном та ремонтом, спа-зоною, сигарною та більярдними кімнатами і басейном, в якому воду фільтрують за допомогою срібла.

За документами цей будинок належить Анні Арсенічевій. При чому у реєстрі майна відсутнє по-батькові власниці. Відтак, найімовірніше, вона іноземка і оформлювалась за закордонним паспортом. А от шмат землі, на якому цей маєток зведено, належить колишній судді Конституційного суду Сузані Станнік. Це жінка-політикиня із 90-х. Спочатку її пам’ятаємо як міністерку молоді і спорту, потім вона була міністеркою юстиції, а згодом її призначили в Конституційний суд суддею.



Туди її призначив президент Леонід Кучма, а його наступник Віктор Ющенко двічі намагався її звільнити. Станік оскаржувала укази третього президента у судах і поновлювалась на посаді. У цей же час її діяльність досліджували співробітники СБУ, які виявили у її родичів нерухомості на 12 мільйонів доларів.

Після перемоги Януковича Станік звільнилась за власним бажанням, а відтак отримала право на майнову компенсацію, а також на пільги і пенсію, на які має право суддя Конституційного суду у відставці.

Востаннє вона з’являлась у пресі ще кілька років тому, через скандал. ЇЇ син — суддя Північного апеляційного господарського суду Сергій Станік не задекларував елітних автівок, якими користувався. Серед них — два Mercedes-Benz, Porsche Cayenne та BMW X5. Виявилось, що ці машини були зареєстровані на маму — Сюзанну Романівну і, відповідно, Сергій Станік заявив, що ними не користувався, а просто підвозив маму додому. Писали і про цей заміський маєток. Журналісти вказували, що суддя в ньому живе, але не декларує.

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Сам будинок від часів Януковича пережив реконструкцію. При цьому, його проєкт розробили у 2022 році. Відповідно, ремонт робили під час широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.

Маєток ексчиновника «Нафтогазу»

Наступний маєток також у Кончі-Заспі з виходом на річки Дніпро та Стугна. Землі тут півтора гектара, а будинок площею — тисяча сто квадратних метрів.

Серед переваг продавець зазначає, що дім — у сосновому лісі на закритій території. Є великий басейн, сауна, спальні та дорога побутова техніка. І судячи із фотографій, на відміну від будинків у цій категорії в середині досить скромний ремонт, як то кажуть без позолоти та інших ознак багатства.

За документами цей будинок належить Володимиру Якубенку. Фігурант антикорупційних розслідувань. Екс-заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» та екс-очільник ДК «Газ України». Якубенка називали людиною Юрія Бойка.

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Маєток Якубенка / © ТСН

Про нього писало видання «Наші гроші» і йому закидали, що він, будучи головою наглядової ради «Трускавець курорту», в 2010-му році, напродавав державі путівок на 200 млн грн. За тим курсом це 30 млн доларів.

Маєток соратника Черновецького, який живе у Москві

Рухаємося далі по дніпровському узбережжю. Будинок за сім із половиною мільйонів доларів із власною парковкою для яхт.

В оголошені вказано — ділянка площею один і сім десятих гектара землі, та будинок — на майже півтори тисячі квадратів. Зазначають, що це авторський архітекторський проєкт з ультра сучасним дизайном і використанням унікальних декоративно-архітектурних рішень. Просторі, світлі приміщення з великими панорамними вікнами. Басейн, спа і так далі.

Фото з середини немає.

А ззовні цей будинок мало чим нагадує придатний для проживання. Його світлини можна знайти на сайті архітектурного бюро «Вівас», як і іншої дуже схожої на нього будівлі у Казахстані. І це спортивна арена.

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Записаний будинок на Якова Семеновича Басса — батька Дениса Басса. Того самого, хто майже двадцять років уособлював молоду команду мера столиці Леоніда Черновецького.

Маєток Басса / © ТСН

Після зникнення Черновецького у 2010, Денис Басс також залишив свою посаду і зник. А потім, через два роки, знайшовся у Москві. Разом із дружиною ексміс Україна Ксенією Кузьменко виховує трьох дітей. Старший син від її попереднього шлюбу із держзрадником Олександром Онищенком.

У столиці країни-окупантки він живе та працює і досі.



І ще трошки про дім Басса, що продається в Кончі-Заспі. Ділянку родина придбала двадцять років тому за майже шість мільйонів доларів. Тоді ж створили і проєкт будинку. У 2011-му знімальна група ТСН намагалася зафільмувати на той момент будівельний майданчик, але охоронці Дениса Басса були цим невдоволені.

Розкішний будинок у Києві, який належить дружині екснардепа

Домоволодіння на вулиці Пирятинській. Це — Печерські пагорби. Найдорожча земля у Києві. І, можливо, в усій Україні. Відповідно, і будинки на ній зводять недешеві. Ціна цього маєтку на різних ресурсах вказана різна — від семи до майже восьми мільйонів доларів. Площа ділянки усього десять соток. І на них — будинок на тисячу квадратів.

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Автор оголошення вказує, що маєток зведено у стилі «класицизм». Внутрішнє оздоблення приміщень відображає: «гармонійне поєднання витонченості і комфорту. Мармурові підлоги в холах і вітальнях, надають інтер’єру особливий шик і свідчать про вишуканий смак власника, а камінні портали з античними скульптурами і твори живопису доповнюють відчуття урочистості і розкоші».

Слово «дорого» не до кінця відображає те, що ми бачимо на фотографіях інтер’єрів. Приміром лише золотий змішувач коштує майже двісті тисяч гривень. А малахітовий рояль, залежно від комплектації, може бути дорожчий за престижну іномарку — від сорока тисяч доларів, а далі все залежить від комплектації.

Витвори мистецтва, скульптури з дорогоцінних порід каменю, деревини, неповторні елементи з часів палеоліту, мезозою … А ще цим будинком могли б зацікавитися і зоозахисники. Чи не на кожній світлині є щось натуральне — килим із лисиць або з леопарда, леви у повний зріст, або ж бивні слона, вставлені у ноги тварини.

Отже, дім начинений позолотою і малахітом, записаний на Світлану Дубову. Вона дружина екснародного депутата від БЮТ — Олександра Дубового.

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Дубовий відзначився у грудні 2012-го, коли до Верховної ради прийшов в куртці із крокодила. Здати у її у гардероб він не наважився, тож сидів з нею у сесійній залі. Тоді журналісти оцінили цей депутатський верхній одяг у мільйон гривень. Також він був активним учасником депутатських бійок і засвітився у скандалах. 10 років тому, вже під час війни, Дубовий був фігурантом журналістських розслідувань щодо корупційних схем на Київському бронетанковому заводі. Сам він свою причетність заперечував.

А ще Дубового пов’язували із олігархом Сергієм Курченком. Тим, кого називали гаманцем Януковича. Курченко жив саме в цьому будинку і журналісти в 2013-му регулярно знімали його кортеж при в’їзді сюди.

Зараз колишнього народного депутата Олександра Дубового судять у ВАКС. Його спільники мер Одеси Труханов та ще 12 посадовців. За даними слідства Дубовий організував схему виведення коштів із бюджету міста Одеса.

Маєток Яна Табачника

Ще один будинок на Печерську з написом латиною на вході — «Орден Честі». Ціна сім мільйонів 900 тисяч доларів.

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Площа маєтку дві з половиною тисячі квадратних метрів на ділянці десять соток. На вулиці ландшафтний дизайн. Всередині — спа з басейном, авторський ремонт, дорогі меблі і побутова техніка престижних світових брендів.

Увагу привертає гобелен на стіні у вітальні. Це репродукція із серії «Гобелени святого Грааля». Той, що ми бачимо, називається «Пошуки святого Грааля». Оригінал цього гобелена зберігається в Бірмінгемському музеї. Вартість репродукції може сягати сорока тисяч доларів.



Колишній власник помер у 2023 році в Тель Авіві це — депутат-регіонал Ян Табачник. Його називали віртуозом. І в нього було чимало поціновувачів. Грою на акордеоні він розважав і політиків, і прокурорів, і представників кримінального світу. А потім став народним депутатом від Партії регіонів. Тричі. Під час своєї другої депутатської каденції входив до комітету боротьби з організованою злочинністю і корупцією.

Критикував Майдан і все українське. Принципово розмовляв російською і тягнув «русский мір» в Україну. Голосував за мовний закон Ківалова-Колісніченка. Разом із Кобзоном збирався звести центр творчості у центрі Києва. У 2014 він утік з України і тоді ж виставив цей свій будинок на продаж. Який досі продається і за десять років ціна на нього не змінилась.

Але наразі у продажу є і ще один будинок, який колись належав Табачнику, а зараз відповідно, тим, хто його успадкував. Маєток зведено на дамбі у Кончі-Заспі. Площа будинку вісімсот метрів. Ділянка — гектар. Ціна сім мільйонів доларів. На території тенісний корт, басейн, лазня та сауна. Є ще альтанка на 50 посадкових місць. Всередині багато кімнат різного призначення та безліч санвузлів. Крім іншого, є і спеціальна кімната-холодильник. І якщо зазвичай у таких приміщеннях тримають шуби, то у цьому випадку — автор оголошення пропонує зберігати їжу.

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На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН ТАКОГО НЕСМАКУ ЩЕ НЕ БАЧИЛИ! Меблі в БУДИНКАХ ТОПЧИНОВНИКІВ шокують - найдивніші ВИБРИКИ БАГАТІЇВ