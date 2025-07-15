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"Золоті" змішувачі, мармурові підлоги та кімната-холодильник: який вигляд мають маєтки скандальних суддів та нардепів
В Україні скандальні екссудді та нардепи продають свої розкішні маєтки.
На сайтах із продажу нерухомості дедалі частіше з’являються оголошення про продаж будинків вартістю кілька мільйонів доларів. Здебільшого вони належать або пов’язані із українськими політиками, чиновниками, суддями та функціонерами. З людьми, які роками розпоряджались бюджетом країни.
Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Дмитра Святненка.
Будинок скандальної екссудді
В Україні продають розкішні будинки, які коштують мільйони. Наприклад, будинок на березі річки. Площа 600 квадратів. Ділянка 90 соток.
Автор оголошення хизується дорогим авторським дизайном та ремонтом, спа-зоною, сигарною та більярдними кімнатами і басейном, в якому воду фільтрують за допомогою срібла.
За документами цей будинок належить Анні Арсенічевій. При чому у реєстрі майна відсутнє по-батькові власниці. Відтак, найімовірніше, вона іноземка і оформлювалась за закордонним паспортом. А от шмат землі, на якому цей маєток зведено, належить колишній судді Конституційного суду Сузані Станнік. Це жінка-політикиня із 90-х. Спочатку її пам’ятаємо як міністерку молоді і спорту, потім вона була міністеркою юстиції, а згодом її призначили в Конституційний суд суддею.
Туди її призначив президент Леонід Кучма, а його наступник Віктор Ющенко двічі намагався її звільнити. Станік оскаржувала укази третього президента у судах і поновлювалась на посаді. У цей же час її діяльність досліджували співробітники СБУ, які виявили у її родичів нерухомості на 12 мільйонів доларів.
Після перемоги Януковича Станік звільнилась за власним бажанням, а відтак отримала право на майнову компенсацію, а також на пільги і пенсію, на які має право суддя Конституційного суду у відставці.
Востаннє вона з’являлась у пресі ще кілька років тому, через скандал. ЇЇ син — суддя Північного апеляційного господарського суду Сергій Станік не задекларував елітних автівок, якими користувався. Серед них — два Mercedes-Benz, Porsche Cayenne та BMW X5. Виявилось, що ці машини були зареєстровані на маму — Сюзанну Романівну і, відповідно, Сергій Станік заявив, що ними не користувався, а просто підвозив маму додому. Писали і про цей заміський маєток. Журналісти вказували, що суддя в ньому живе, але не декларує.
Сам будинок від часів Януковича пережив реконструкцію. При цьому, його проєкт розробили у 2022 році. Відповідно, ремонт робили під час широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.
Маєток ексчиновника «Нафтогазу»
Наступний маєток також у Кончі-Заспі з виходом на річки Дніпро та Стугна. Землі тут півтора гектара, а будинок площею — тисяча сто квадратних метрів.
Серед переваг продавець зазначає, що дім — у сосновому лісі на закритій території. Є великий басейн, сауна, спальні та дорога побутова техніка. І судячи із фотографій, на відміну від будинків у цій категорії в середині досить скромний ремонт, як то кажуть без позолоти та інших ознак багатства.
За документами цей будинок належить Володимиру Якубенку. Фігурант антикорупційних розслідувань. Екс-заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» та екс-очільник ДК «Газ України». Якубенка називали людиною Юрія Бойка.
Про нього писало видання «Наші гроші» і йому закидали, що він, будучи головою наглядової ради «Трускавець курорту», в 2010-му році, напродавав державі путівок на 200 млн грн. За тим курсом це 30 млн доларів.
Маєток соратника Черновецького, який живе у Москві
Рухаємося далі по дніпровському узбережжю. Будинок за сім із половиною мільйонів доларів із власною парковкою для яхт.
В оголошені вказано — ділянка площею один і сім десятих гектара землі, та будинок — на майже півтори тисячі квадратів. Зазначають, що це авторський архітекторський проєкт з ультра сучасним дизайном і використанням унікальних декоративно-архітектурних рішень. Просторі, світлі приміщення з великими панорамними вікнами. Басейн, спа і так далі.
Фото з середини немає.
А ззовні цей будинок мало чим нагадує придатний для проживання. Його світлини можна знайти на сайті архітектурного бюро «Вівас», як і іншої дуже схожої на нього будівлі у Казахстані. І це спортивна арена.
Записаний будинок на Якова Семеновича Басса — батька Дениса Басса. Того самого, хто майже двадцять років уособлював молоду команду мера столиці Леоніда Черновецького.
Після зникнення Черновецького у 2010, Денис Басс також залишив свою посаду і зник. А потім, через два роки, знайшовся у Москві. Разом із дружиною ексміс Україна Ксенією Кузьменко виховує трьох дітей. Старший син від її попереднього шлюбу із держзрадником Олександром Онищенком.
У столиці країни-окупантки він живе та працює і досі.
І ще трошки про дім Басса, що продається в Кончі-Заспі. Ділянку родина придбала двадцять років тому за майже шість мільйонів доларів. Тоді ж створили і проєкт будинку. У 2011-му знімальна група ТСН намагалася зафільмувати на той момент будівельний майданчик, але охоронці Дениса Басса були цим невдоволені.
Розкішний будинок у Києві, який належить дружині екснардепа
Домоволодіння на вулиці Пирятинській. Це — Печерські пагорби. Найдорожча земля у Києві. І, можливо, в усій Україні. Відповідно, і будинки на ній зводять недешеві. Ціна цього маєтку на різних ресурсах вказана різна — від семи до майже восьми мільйонів доларів. Площа ділянки усього десять соток. І на них — будинок на тисячу квадратів.
Автор оголошення вказує, що маєток зведено у стилі «класицизм». Внутрішнє оздоблення приміщень відображає: «гармонійне поєднання витонченості і комфорту. Мармурові підлоги в холах і вітальнях, надають інтер’єру особливий шик і свідчать про вишуканий смак власника, а камінні портали з античними скульптурами і твори живопису доповнюють відчуття урочистості і розкоші».
Слово «дорого» не до кінця відображає те, що ми бачимо на фотографіях інтер’єрів. Приміром лише золотий змішувач коштує майже двісті тисяч гривень. А малахітовий рояль, залежно від комплектації, може бути дорожчий за престижну іномарку — від сорока тисяч доларів, а далі все залежить від комплектації.
Витвори мистецтва, скульптури з дорогоцінних порід каменю, деревини, неповторні елементи з часів палеоліту, мезозою … А ще цим будинком могли б зацікавитися і зоозахисники. Чи не на кожній світлині є щось натуральне — килим із лисиць або з леопарда, леви у повний зріст, або ж бивні слона, вставлені у ноги тварини.
Отже, дім начинений позолотою і малахітом, записаний на Світлану Дубову. Вона дружина екснародного депутата від БЮТ — Олександра Дубового.
Дубовий відзначився у грудні 2012-го, коли до Верховної ради прийшов в куртці із крокодила. Здати у її у гардероб він не наважився, тож сидів з нею у сесійній залі. Тоді журналісти оцінили цей депутатський верхній одяг у мільйон гривень. Також він був активним учасником депутатських бійок і засвітився у скандалах. 10 років тому, вже під час війни, Дубовий був фігурантом журналістських розслідувань щодо корупційних схем на Київському бронетанковому заводі. Сам він свою причетність заперечував.
А ще Дубового пов’язували із олігархом Сергієм Курченком. Тим, кого називали гаманцем Януковича. Курченко жив саме в цьому будинку і журналісти в 2013-му регулярно знімали його кортеж при в’їзді сюди.
Зараз колишнього народного депутата Олександра Дубового судять у ВАКС. Його спільники мер Одеси Труханов та ще 12 посадовців. За даними слідства Дубовий організував схему виведення коштів із бюджету міста Одеса.
Маєток Яна Табачника
Ще один будинок на Печерську з написом латиною на вході — «Орден Честі». Ціна сім мільйонів 900 тисяч доларів.
Площа маєтку дві з половиною тисячі квадратних метрів на ділянці десять соток. На вулиці ландшафтний дизайн. Всередині — спа з басейном, авторський ремонт, дорогі меблі і побутова техніка престижних світових брендів.
Увагу привертає гобелен на стіні у вітальні. Це репродукція із серії «Гобелени святого Грааля». Той, що ми бачимо, називається «Пошуки святого Грааля». Оригінал цього гобелена зберігається в Бірмінгемському музеї. Вартість репродукції може сягати сорока тисяч доларів.
Колишній власник помер у 2023 році в Тель Авіві це — депутат-регіонал Ян Табачник. Його називали віртуозом. І в нього було чимало поціновувачів. Грою на акордеоні він розважав і політиків, і прокурорів, і представників кримінального світу. А потім став народним депутатом від Партії регіонів. Тричі. Під час своєї другої депутатської каденції входив до комітету боротьби з організованою злочинністю і корупцією.
Критикував Майдан і все українське. Принципово розмовляв російською і тягнув «русский мір» в Україну. Голосував за мовний закон Ківалова-Колісніченка. Разом із Кобзоном збирався звести центр творчості у центрі Києва. У 2014 він утік з України і тоді ж виставив цей свій будинок на продаж. Який досі продається і за десять років ціна на нього не змінилась.
Але наразі у продажу є і ще один будинок, який колись належав Табачнику, а зараз відповідно, тим, хто його успадкував. Маєток зведено на дамбі у Кончі-Заспі. Площа будинку вісімсот метрів. Ділянка — гектар. Ціна сім мільйонів доларів. На території тенісний корт, басейн, лазня та сауна. Є ще альтанка на 50 посадкових місць. Всередині багато кімнат різного призначення та безліч санвузлів. Крім іншого, є і спеціальна кімната-холодильник. І якщо зазвичай у таких приміщеннях тримають шуби, то у цьому випадку — автор оголошення пропонує зберігати їжу.
На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН ТАКОГО НЕСМАКУ ЩЕ НЕ БАЧИЛИ! Меблі в БУДИНКАХ ТОПЧИНОВНИКІВ шокують - найдивніші ВИБРИКИ БАГАТІЇВ