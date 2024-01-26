“Золотий хлопчик” на Мальдівах: син ексмера Тернополя зізнався, чи їздив відпочивати з блогерами

Чому одного із, нібито, учасників, поїздки на Мальдіви, сина колишнього міського голови Тернополя, Петра Заставного, у рідному місті називають “вандалом”? І чому культурна спадщина виявилася беззахисною перед діями скоробагатьків?

Про це в ексклюзивному сюжеті ТСН розповіли Дмитро Святненко та Алла Пасс.

Спочатку викрили блогерку Таню Пренткович і її бойфренда Андрія. Вони разом відпочивали на Мальдівах.

Він під виглядом волонтера виїхав із України у Польщу… А потім їх помітили у курортному ресторані на Мальдівах, тож правду ховати було ніде. Хлопець попросив вибачення.

“Коли я вже прибув у Варшаву, організатори дещо змістили дату на 23 січня, щоб провести більше анонсів, так у мене з’явились вільні дні”, — зазначив він.

Серед тієї делегації відпочивальників був, нібито, помічений і Петро Заставний. Він — син колишнього мера міста Тернопіль, а пізніше і народного депутата дев’ятого скликання Романа Заставного.

Петро — типовий представник “золотої молоді” файного міста. Себе він називає ресторатором, продюсером та, взагалі, успішним бізнесменом. У свої 31 керує мережею ресторанів. Щоправда, більшість із них, кажуть місцеві активісти, відкрились в часи каденції батька і належать політику.

Це відео зняте у вересні минулого року. На вході до ресторану, який належить родині Заставних, стався конфлікт — охорона закладу не пустила всередину військовослужбовця.

“Тут не військові справи. У нас військових нєт”.

Коли ця розмова потрапила у ЗМІ, Петро у своєму блозі перепросив за інцидент. Але скандал залагодити не вдалось. Активісти звернулись до ТЦК з вимогою вручити власникам закладу повістки.

Петро Білан — громадський активіст із Тернополя, тепер військовослужбовець. Родину Заставних відкрито називає ухилянтами. Ситуацію із повістками він тримає, як то кажуть, на контролі. За пів року після інциденту у ресторані звертався до ДБР через бездіяльність ТЦК.

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Понад добу наші журналісти намагались домовитись з Петром Заставним на інтерв’ю. Він погодився, лише, коли знімальна група ТСН завітала в його бутик. Закордонні паспорти, спершу сказав, взяти не додумався. А потім раптово згадав, що один таки має при собі. Той виявився чистим.

“Я ніколи не повертався, тому що я і був тут, і, в принципі, останні декілька місяців я перебуваю в Україні, за кордон ніде не виїжджав… Для чого це робити, якщо можна піти і запитатися в прокордонну службу”, — каже Заставний.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: “Золотий хлопчик” на Мальдівах?! Син ексмера Тернополя їздив відпочивати з блогерами?

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