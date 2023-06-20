"Золотий" пісок для пляжів Києва: хто і навіщо хоче його купити на 6,5 млн грн

У КП "Плесо" розповіли, чому так багато грошей потрібно для пляжів, які зараз офіційно не діють.

Кияни знову шоковані закупками міської влади. Від ранку в Мережі бурхливо обговорюють скандальний тендер на закупівлю піску для міських пляжів на 6,5 мільйона гривень.

Чиновники стверджують, що пісок планують використати для семи міських пляжів - "Центрального", "Веселки", "Передмістної Слобідки", "Тельбіна", "Пущі-Водиці", "Троєщини" та "Райдуги".

Сайт ТСН.ua поцікавився у комунального підприємства "Плесо", навіщо саме зараз закупляти пісок, адже через війну столичні пляжі офіційно закриті для відвідувачів.

Для чого стільки піску?

Люди пишуть, що тільки заспокоїлися щодо закупівлі барабанів, які хотіли придбати у бомбосховища Дніпровського району за майже мільйон гривень, а тепер новина про "золотий" пісок.

"Підсипка піску, згідно з нормативними документами, має проводитися на міських пляжах щорічно. Цього вимагають санітарні норми. Минулого року не зробили підсипку через війну, а цьогоріч через велике водопілля її необхідно виконати. Велика вода змила пісок з території заплав і прирічкової території в межах Києва, зокрема з міських пляжів, за які ми відповідаємо. Водопілля призвело до розмивання пляжних зон. Через дію вітрової ерозії та відсутність планової підсипки піску на пляжах відбувається руйнування піщаного покриву, що своєю чергою може призвести до пошкодження кореневої системи дерев і зелених насаджень. Тому щоб запобігти погіршенню екологічного стану, було затверджено згідно фінансового плану процедуру закупки піску на 6,5 мільйона гривень", - розповідає сайту ТСН.ua В’ячеслав Савицький, директор КП "Плесо".

Кількість піску вирахували геодезисти

Пісок куплять для підсипання на 7 міських пляжах - "Центральний", "Веселка", "Передмістна Слобідка", "Тельбін", "Пуща-Водиця", "Троєщина" та "Райдуга". Але ж навіщо його так багато, аж на понад 6 мільйонів гривень? У тендерній документації йдеться про 49488 метри квадратні піску.

"Наші геодезисти виконали пошукові роботи на пляжах. Є їхній звіт щодо рівня аварійної відсутності піску. Підрахували - скільки на семи локаціях аварійно-вимитого ґрунту, скільки пошкоджено кореневої системи дерев. Бо ж вони можуть загинути, якщо нічого не робити. Ми вирахували необхідну кількість піску в тоннах, потім згідно маркетингу все перевели у гроші - це первинна вартість, яка подається на аукціон Prozorro. Якщо за результатами конкурсу буде не 6,5 мільйона, то згідно з умовами – найкраща та найдешевша пропозиція отримає підтримку. Зараз тільки виставлений лот. Це ж не ми захотіли закупити пісок саме по такій ціні. Хочу зазначити, що на деяких локаціях пісок не підсипався з 2020-2021 років, а на озері Тельбін та на Передмістній Слобідці цього не робили вже 5 років поспіль. Крім того, на новий пісок є запит у мешканців. Бо зони відпочинку з роками зникають від ерозії, вітру, а в цьому році додалося рекордне водопілля", - пояснює В’ячеслав Савицький.

Щоб пляжі були гарними після перемоги

Але існує й інша думка громадян, які не живуть поряд із зонами відпочинку. Вони знають, що офіційно пляжі міста закриті, тож ставлять питання: якщо пляжі закриті, то навіщо там пісок? Може, краще гроші спрямувати на інші потреби, наприклад, на авто для наших військових на фронті?

"Якщо не робити підсипки пляжів піском, то буде тривати руйнація екологічного стану в межах Києва на наших водних зонах. І що потім скажуть ці люди та активісти? Я вважаю, якщо ми не відкриваємо сезон, то саме час зараз виконувати ці роботи. Хоча люди однаково йдуть на пляжі відпочивати, незважаючи на війну, бо дуже спекотно на вулиці. Але нам простіше виконати зараз ці заходи, перекрити огороджувальною стрічкою доступ до пляжів, попрацювати з громадою і переконати їх, що зараз варто зробити підсипку піску. Адже ми всі чекаємо на гарні новини із фронту та віримо в наші ЗСУ, а на весні наступного року маємо прийняти киян на аварійно безпечні і санітарно дотримані зони відпочинку на наших пляжах. І до того ж, це не робиться за один чи два дні, тиждень – це велика робота. Тому я вважаю, що саме зараз це доречно", - переконує директор КП "Плесо".

Звідки завезуть пісок на київські пляжі, поки невідомо. Все залежить від місцерозташування компаній, які братимуть учать в аукціоні на Prozorro.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав про те, що з укриттів Києва прибрали барабани, але залишилися "золоті" овочерізки: всі подробиці скандалу.

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