"Золото лемків": голлівудський костюмер подарував українському музею унікальну колекцію лемківського одягу

Щось із колекції він відтворив сам, а дещо – має багаторічну історію.

Колишній костюмер Голлівуду подарував музею на Тернопільщині майже півтори сотні унікальних елементів лемківського одягу.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Американець Вільям Джула - лемко за походженням і відомий фольклорист. Музейному комплексу "Лемківське село" він передав частину власної колекції. Більшість речей автентичні, а решту Джула власноруч пошив, взявши за зразок стародавній одяг українців, які до Другої світової жили у Польщі. Там досі викопують старі скрині, які лемки ховали своє вбрання у землю, бо не могли його забрати із собою під час депортації у сорокових роках минулого століття.

Доправити в Україну подарунок колишнього костюмера Голлівуда допоміг колишній працівник НАСА Ладик Максимович - також лемко за походженням. Він оплатив транспортування вантажу, який українські музейники вже назвали "золотом лемків", адже такої колекції столітнього лемківського вбрання не має жоден колекціонер чи музей в Україні.

«Вільям Джула, Василь Джула по-лемківськи, впродовж життя збирав колекцію лемківської народної ноші. Більшу частину колекції він вирішив передати. В нас зараз в Монастириську, де проживає найкомпатніше лемківська громада, дуже спостерігається бурхливий розвиток лемківської культури», - зазначила директорка музейного комплексу "Лемківське село" Віра Дудар.

"Золото лемків": екскостюмер Голлівуду передав частину власної колекції одягу українському музею

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