Золото Судану провокує "помічників" вуличних боїв: зокрема, зброю своїм партнерам скидає з літаків Росія

Заколот у Судані організувала Росія, чи принаймні збиралася нагріти на ньому руки. Про зв’язок росіян з африканськими заворушеннями, в яких наклали головою понад чотириста людей, поранених три з половиною тисячі, свідчать перельоти російських транспортних “ІЛів” з військової бази в Сирії до сусідньої з Суданом Лівії, йдеться в ТСН.

Для того, щоб зрозуміти навіщо Росія, яка напередодні випадково скинула бомбу на власний Бєлгород, відволікається від військових дій в Україні на далекий африканский Судан - треба тримати в пам’яті, що Судан входить в двадцятку світових видобувачів золота. Останнім часом в країні видобувають понад 90 тонн на рік, переважно у невеликих приватних копальнях. За різними підрахунками приблизно три чверті того, що видобувають із суданських надр - вивозить з держави Росія.

Цим вона зобов’язана тісною дружбою приватної військової компанії Пригожина з віце-президентом країни Мохамедом Хамданом ДаГало, на прізвисько Хемедті. В обмін на золото вагнерівці вже десять років постачали йому зброю, тренували його людей і точно не хочуть його втрачати. За домовленостями ДаГало мав би підпорядковувати своє парамілітарне угруповання “Сили оперативного реагування” регулярній армії Судану. Кремль не міг собі дозволити втратити такий золотий гаманець.

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Супутникові фотографії компанії “Максар” фіксують російський транспортний Іл-76, що протягом кількох днів на минулому тижні спершу стоїть в Лівії на дружніх авіабазах режиму генерала Хафтара, потім відбуває до російської бази на території Сирії, а повернувшись звідти залітає на кордон Лівії з Суданом, аби скинути з повітря необхідне для заколоту озброєння. Телеканал CNN посилаючись на джерела в Судані одночасно з виданням “АфрикаНьюз”, яке має джерела, наближені до французької розвідки, переконані, заколотників озброїла Росія спільно з ліванським генералом Халіфом Хафтаром.

Сьогодні перший день великого мусульманського свята - свята розговіння або Ураза-Байрам, якому передував тридцятиденний піст. І ООН, і західні лідери, і ліга арабських держав умовляли обидві сторони суданського протистояння припинити стрілянину на три дні. Обидві сторони пообіцяли, що так і зроблять, але стрілянина так і не вщухла.

Російська війна за суданське золото чужими руками щодня забирає десятки мирних життів. “Нам зараз повідомляють про принаймні 9 убитих дітей, щонайменше 50 поранених, і ці цифри зростатимуть, адже як бачите величезна кількість людей опинилася в пастці. В них немає світла, закінчується вода, їжа, ліки. Шпиталі - теж обстрілюють”, - зазначають в ЮНІСЕФ.

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Телевізор у суданського карикатуриста, що зараз живе в Норвегії не вимикається цілодобово. В столиці, Хартумі, залишилася його двоюрідна сестра, яка тепер шле йому відео пошматованої кулями стіни будинка, де пройшло його дитинство. “Це в найгіршому кошмарі не могло наснитися, ніхто не міг уявити, що таке може статися, що вони поб’ються посеред наповненого людьми міста”, - каже Халіф.

Обидва суданські силовики, що зараз б’ються за владу в державі і генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан, якого підтримує Саудівська Аравія та Єгипет, і великий друг Росії генерал ДаГало - захопили владу в державі внаслідок військового путчу два роки тому. Але домовленість тривала недовго, залишитися тепер мусить лише один.

Судан - централізована держава, відтак найжорстокіші бої точаться в столиці, замість розговіння там - вуличні бої. Заворушення почалися шість днів тому настільки блискавично, що західні держави навіть не встигли евакуювати посольства. Тепер Сполучені Штати переганяють військових на базу в Джибуті, туди ж послала літак Південна Корея. Вони сподіваються на паузу, під час якої зможуть дістатися до столиці Судана й вивезти дипломатів та співробітників амбасад. Про евакуацію звичайних громадян, заздалегідь попередили,- не йдеться.

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