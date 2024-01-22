Зомбі-віруси з Сибіру можуть знищити людство: вчені б’ють на сполох

Про яку хворобу йдеться, чим вона так небезпечна, і чому зомбі-віруси уже не просто вигадка Голівуду, а реальна загроза – дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

Вчені б’ють на сполох та попереджають про нову небезпеку, яка може знищити людство! І йдеться не про ядерну війну чи природні катаклізми, а про стародавню хворобу, яка може відмерзнути з вічної мерзлоти та масово заразити людей! Про яку хворобу йдеться, чим вона так небезпечна, і чому зомбі-віруси – уже не просто вигадка “Голлівуду”, а реальна загроза – в ексклюзиві журналіста Артема Зябкіна для TSN.UA.

Вчені б’ють на сполох!

Цю загрозу не можна недооцінювати! Нова пандемія, значно страшніша за COVID-19 чи іспанський грип, у будь-який момент може вдарити по людству! Такого висновку дійшла група вчених з різних країн світу – їх застереження у своїй статті зібрали журналісти британського видання The Guardian. За словами науковців, їм вдалося знайти у вічній мерзлоті дивних мікробів-мафусаїлів, або, як їх ще називають, вірусів-зомбі. Ці мікроби – не нові, а навпаки – стародавні живі організми, які мільйони років тому вмерзли у вічній мерзлоті Арктики та Сибіру. Наразі ж є реальна загроза, що ці мікроби відмерзнуть і заразять людину.

"Віруси, які ми виділили, здатні інфікувати лише амеб і не становлять небезпеки для людей. Однак це не означає, що інші віруси, які зараз замерзли у вічній мерзлоті, не можуть викликати захворювання у людей. Наприклад, ми ідентифікували геномні сліди поксвірусів і герпесвірусів, які є добре відомими патогенами людини", – каже у коментарі The Guardian генетик Жан-Мішель Клавері з Університету Екс-Марсель.

Людство не готове до нового спалаху?

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Проблема людства в тому, що ми не там шукаємо, застерігають вірусологи! Більшість нам відомих хвороб походять якраз з півдня. Саме там – ближче до екватора – живе більше людей, там тепліший клімат, тож і складніше дотримуватись правил гігієни. Але реальна небезпека йде з півночі, де у вічній мерзлоті можуть ховатися доісторичні хвороби, до яких людський організм зовсім непристосований.

"На цей момент аналіз загроз пандемії зосереджений на захворюваннях, які можуть виникнути в південних регіонах, а потім поширитися на північ, – сказав науковець Жан-Мішель Клавері. – Натомість, мало уваги приділялося спалаху, який може виникнути на крайній півночі, а потім поширитися на південь – і це, на мою думку, недогляд. Там є віруси, які можуть заразити людей і викликати новий спалах хвороби".

За словами вчених, ще у 2014 році у вічній мерзлоті Сибіру їм вдалося знайти замерзлий, але все ще живий мікроорганізм, якому майже 50 тисяч років. Тоді по Землі ще ходили мамонти, на яких полювали предки сучасних людей. Так от цей мікроорганізм оклигав після тривалої сплячки і зміг вразити уже сучасну одноклітинну амебу. Чи зможе якийсь з них вразити і людину, питання досі відкрите.

Що може спровокувати спалах?

Але занепокоєння вчених викликає навіть не саме глобальне потепління, яке може допомогти мікробам вийти із крижаного полону, а саме діяльність людини! Танення льодовиків в Арктиці відкриває нові перспективи для світової торгівлі. На вільній від мерзлоти території потенційно може розквітнути гірничодобувна промисловість. Першими інфікованими можуть стати шахтарі. Усі ми пам’ятаємо, як миттєво розповсюдився COVID-19 – за лічені тижні він вразив весь Китай, перекинувся в Італію, а за два місяці ним хворіли уже на всіх континентах. Цього разу розсадником зарази може стати російський Сибір. Лякає те, що там навряд чи взагалі думають про таку небезпеку.

"Вірус-зомбі" захоплює Америку?

Вірус-зомбі захоплює Північну Америку! І це не опис якогось голівудського фільму, а реальна небезпека, яка охопила майже всю Америку. У 24 штатах та двох провінціях Канади вчені фіксують масовий спалах дивної хвороби, яку вже назвали "зомбі-вірусом"! Поки ця болячка вражає лише оленів, але від цього вона не менш жахлива. Ви тільки гляньте, що вона робить з невинними тваринами: олені втрачають волю та розум, починають безцільно бігати та поводяться агресивно. Все ніби списано з серіалу "Ходячі мерці". Природу хвороби вчені поки не розгадали, але вони майже точно впевнені – це не вірус, а скоріше за все пріони – білки з аномальною структурою, які мають властивість накопичуватися у мозку, або ж бактерія спіроплазма. Фахівці занепокоєні що дивна хвороба може перекинутись на свійських тварин та на людей, але таких випадків досі не фіксували.

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