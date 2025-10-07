"Зона смерті" зросла: чи долетять FPV-камікадзе до Києва та Львова і як захиститись

Українцям радять мати рушниці, що збивати російські дрони

Російські війська вдосконалюють тактику повітряних атак в Україні, створюючи нову критичну загрозу: дрони-«матки», які несуть під собою до трьох FPV дронів-камікадзе. Ці новітні системи дозволяють ворогу розширити зону ураження, створюючи пряму загрозу для цивільного населення.

У зв’язку з цим військові закликають цивільних «оформлювати рушниці та вчитися влучно стріляти» по БПЛА. Як пояснив Юрій Федоренко, командир 429 окремого полку безпілотних систем «Ахіллес», такі дрони, проникаючи на понад 30 кілометрів углиб, можуть прицільно полювати на людей та об’єкти.

Експерти кажуть, що, на жаль, росіяни вдосконалюють засоби повітряного ураження та шукають все нові способи використання смертоносної зброї з повітря.

Чи варто цивільним запасатися рушницями, як далеко у своїх розробках може зайти противник і як цьому протидіяти, ТСН.ua розпитав у військового експерта Ігоря Романенка.

Кожен має вправно стріляти по дронах

Генерал-лейтенант у відставці акцентує, що ще у травні цього року уряд ухвалив постанову про організацію мобільних вогневих груп (МВГ) у територіальних громадах по всій країні.

«Росіяни нарощують зусилля щодо повітряних атак, і держава вже не справляється з цією навалою. Тому було ухвалено рішення — формування мобільних вогневих груп добровольцями, які не підлягають мобілізації для захисту міст та сіл. Маємо протидіяти росіянам. Держава на базі територіальних громад надає можливість використовувати для відбиття повітряних атак як власну зброю — рушниці та навіть легкомоторні літаки, а також забезпечує наявним озброєнням та навчає збивати повітряні цілі противника», — розповідає Ігор Романенко.

Брак особового складу та ріст розмірів «кіл-зон»

Військовий експерт погоджується, що використання росіянами великих дронів-«маток», які несуть на собі по декілька FPV-дронів-камікадзе, становить серйозну загрозу, бо таким чином противник збільшує зону впливу.

«Розширення так званої „кіл-зони“ має місце. Раніше — це була територія до 20 кілометрів довкола лінії бойового зіткнення. Зараз вона збільшилася до 30 кілометрів та більше. Тобто є збільшення дальності дії дронів, а також використання так званих дронів-„маток», які несуть під собою 2-3 дрони-камікадзе. У разі застосування цих дронів перспективна дальність безпілотників може збільшуватися до 50 кілометрів», — каже Ігор Романенко.

Експерт підкреслює, що це серйозна загроза для багатьох міст та сіл у прифронтовій зоні, і потрібно протидіяти таким атакам ворога.

«Проблема в тому, що до вогневих груп мають входити добровольці, які не підлягають мобілізації. А з цим дуже складно. До речі, щоб збивати засоби повітряного нападу росіян, нам потрібні оператори для дронів-винищувачів. А у нас людей гостро не вистачає, як у бойових частинах, так і у відносно тилових містах, де нарощується присутність російських дронів», — пояснює експерт.

До цього він додає, що МВГ з добровольців, які створюються на базі територіальної оборони, мають отримувати зброю та проходити навчання, а за бойові чергування ще й отримувати кошти.

«Я вважаю, що люди мають об’єднуватися у такі вогневі групи. Особливо ті, хто вже мають власну зброю. Люди мають гуртуватися довкола знищення російських БПЛА. Як показує досвід, рушниці для збиття безпілотників більш ефективні. Тому я погоджуюся з думкою військового, що цивільним треба вміти збивати дрони. Тільки це потрібно робити у кожній області України. Наочно демонструвати, як це працює на практиці. І головне — для цього потрібні люди, бо ситуація погіршується», — каже військовий експерт.

Загроза для військових та цивільних

Ігор Романенко не погоджується з твердженням, що дрони-камікадзе, які у потрібну точку доставляє російський дрон-«матка», несуть загрозу лише для прифронтових міст — Суми, Харків, Херсон. Та додає, що рівень загрози може збільшуватися.

«Тут я не погоджуюсь, бо „кіл-зони“ поступово збільшуються за площею, а з нею і географія міст, які стають досяжними для такого типу дронів противника», — каже Романенко.

Генерал-лейтенант підкреслює, що передусім це загроза для наших військових, бо зараз маємо не суцільну лінію оборони, а окремі точки чи опорні пункти.

«Активність російських дронів робить неможливим доступ до „кіл-зони“. Бійців стає неможливо поміняти, довезти їм воду, їжу, боєприпаси, забрати поранених. Це було складно зробити, коли „зона смерті“ була на 20 кілометрів, а коли вона сягає 50 кілометрів, то поготів», — зазначає Ігор Романенко.

Експерт додає, що від використання дронів-«маток» страждає і цивільне населення, яке стає доступним для ураження дронами-камікадзе.

«Якщо умовно кажучи, лінія бойового зіткнення проходить за 25 кілометрів від Сум чи Запоріжжя, а зона впливу дронів-“маток» становить 50 кілометрів, то це реальна загроза для цих міст. Маючи достатній запас такого типу БПЛА, ворог може постійно тероризувати людей. А ще противник нарощує дальність дронів на оптоволокні, яка зросла з 20 до понад 30 кілометрів. У підсумку маємо загрозу як для військових, так і для цивільних, які потрапляють у радіус дії БПЛА», — додає експерт.

Львів поки у безпеці, але війна дронів розвивається

Ігор Романенко зазначає, що наразі цей тип дронів не загрожує Львову чи, наприклад, містам на заході країни. Але підкреслює, що росіяни постійно покращують свій інструментарій для повітряних атак.

«Для Львова — поки загроз немає. Київ такими дронами росіяни теж не можуть атакувати масовано, лише у разі, якщо ставитимуть на них Starlink. Але вони працюють над їх вдосконаленням. Ціль — зробити так, щоб з дрона-„матки» можна було випускати ще кілька FPV-камікадзе з функцією самонаведення і розширювати таким чином зону впливу», — стверджує експерт.

До речі, після атаки українських дронів під час спецоперації у Росії, коли наші дрони-камікадзе вилітали з фур і атакували російські літаки на аеродромах, росіяни обіцяли помститися.

«Росіяни вирішили доставляти дрони-камікадзе не фурами, а по повітрю з допомогою вантажного дрона. Це свідчить про те, що війна дронів набуває розвитку, тобто противник шукає нові варіанти для завдавання ударів. Можу сказати, що дещо схоже на стадії розробок і опробування є й у нас. Але росіяни поки випереджають нас із багатьох тем. На жаль, вони швидше це роблять і реалізують. Путіну дозволяє це робити економіка, переведена на військові рейки. Вони швидко масштабують та запускають нове озброєння у війська. Нам треба випереджати росіян», — підсумовує Ігор Романенко.