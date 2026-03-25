Зоопарк Києва залишився без жирафів: що сталося

Жираф з Київського зоопарку / © Київський зоопарк

Реклама

У Київському зоопарку помер жираф. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали з посиланням на голову бюджетної комісії Київради Андрія Вітренка.

Але у Київському зоопарку пояснюють, що два жирафи-старожили пішли з життя ще у перші роки війни. Один жираф помер у 2022 році, а другий у 2023.

«Нашим тваринам було по 22- 23 роки. Вік поважний. В умовах зоопарку жирафи живуть до 17 років. Наші вихованці прожили значно довше, бо ми піклувалися і дуже ретельно за ними доглядали. Тому депутатам потрібно мати трішки совісті, щоб про таке заявляти», — розповів ТСН.ua Кирило Трантін, гендиректор Київського зоопарку.

Реклама

Ймовірно, що голова бюджетної комісії Київради давно не бував у Київському зоопарку. Повідомлення про смерть жирафів публікувалися на сайті зоопарку. Окрім того, до 2022 року біля вольєру з тваринами був розміщений банер, на якому зазначалося про поважний вік жирафів з проханням їх не турбувати.

«Останні чотири роки жирафи трималися на спеціальних препаратах. Для мене ці тварини були, як діти. Бо займався їх завезенням до зоопарку, коли ще працював заступником. Так, у зоопарку зараз немає жирафів, бо війна триває. Завозити нових тварин немає сенсу, бо вони будуть страждати від обстрілів. Окрім того, потрібно побудувати нове приміщення для утримання тварин», — розповідає Кирило Трантін.

Нагадаємо, 2025 року росіяни атакували зоопарк у Києві.