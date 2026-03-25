ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Ексклюзив ТСН

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
93
Час на прочитання
1 хв

Зоопарк Києва залишився без жирафів: що сталося

Фахівці розповіли про втрату тварин за роки війни і чому не привозять нових.

Автор публікації
Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак
Жираф з Київського зоопарку

Жираф з Київського зоопарку / © Київський зоопарк

У Київському зоопарку помер жираф. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали з посиланням на голову бюджетної комісії Київради Андрія Вітренка.

Але у Київському зоопарку пояснюють, що два жирафи-старожили пішли з життя ще у перші роки війни. Один жираф помер у 2022 році, а другий у 2023.

«Нашим тваринам було по 22- 23 роки. Вік поважний. В умовах зоопарку жирафи живуть до 17 років. Наші вихованці прожили значно довше, бо ми піклувалися і дуже ретельно за ними доглядали. Тому депутатам потрібно мати трішки совісті, щоб про таке заявляти», — розповів ТСН.ua Кирило Трантін, гендиректор Київського зоопарку.

Ймовірно, що голова бюджетної комісії Київради давно не бував у Київському зоопарку. Повідомлення про смерть жирафів публікувалися на сайті зоопарку. Окрім того, до 2022 року біля вольєру з тваринами був розміщений банер, на якому зазначалося про поважний вік жирафів з проханням їх не турбувати.

«Останні чотири роки жирафи трималися на спеціальних препаратах. Для мене ці тварини були, як діти. Бо займався їх завезенням до зоопарку, коли ще працював заступником. Так, у зоопарку зараз немає жирафів, бо війна триває. Завозити нових тварин немає сенсу, бо вони будуть страждати від обстрілів. Окрім того, потрібно побудувати нове приміщення для утримання тварин», — розповідає Кирило Трантін.

Нагадаємо, 2025 року росіяни атакували зоопарк у Києві.

Дата публікації
Кількість переглядів
93
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie