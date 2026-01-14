ТСН у соціальних мережах

"Зоряні війни" та стара техніка: воїни ЗСУ відверто розповіли про ситуацію на фронті

Українські військові розказали про бої на фронті та роботу артилерії.

Війна в Україні

Війна в Україні / © ТСН

Попри шалену небезпеку та засилля ворожих FPV-дронів, вони виїжджають і працюють на відкритій місцевості. Бойові розрахунки БМ-21 «Град» 152-ї єгерської бригади тримають оборону на одній із найгарячіших ділянок фронту. Навіть в епоху дронів старенька реактивна система дає відчутні результати.

Кореспондентка ТСН Дарія Назарова виїхала з бійцями на нічне відпрацювання.

Нічний виїзд: крізь темряву та заграви КАБів

Глибока ніч. Ми їдемо крізь темні села Донеччини. Попереду — заграва від чергових прильотів російських КАБів. До позицій артилеристів ще близько двох годин дороги. Їздити тут вночі — справжнє випробування: узбіччя всіяні спаленими автівками, а кожен вогник може стати ціллю для ворога.

Військовий: «Будемо працювати по тилах, де ходять окупанти. Ми працюємо в полі, не із закритих вогневих позицій, як самоходки чи міномети. Щойно нас побачать — а нас побачать, як ми стріляємо, особливо вночі, — то це "зоряні війни" будуть. Треба буде швидко тікати, бо прилетить усе».

20 секунд на залп: робота «Ролекса» та його команди

Вже на місці, у цілковитій темряві, розрахунок готує машину. Командир БМ-21 «Град» із позивним «Ролекс» пояснює: нічна робота — це завжди ризик через демаскування спалахами. Найкращий час для них — сутінки.

Порівняно з 2022 роком, виводити таку габаритну машину на відкриту місцевість стало набагато важче. «Кіл-зона» (зона ураження дронами) розширилася вже майже до 10 кілометрів. Тому кожен виїзд нагадує ралі.

«Зінгер», водій БМ-21 «Град»: «Найголовніше — швидко виїхати, швидко відпрацювати і швидко поїхати. Звісно, перед тим як завести, треба її "погладити" трохи. Їздиш чітко, кайфуєш. А FPV? Ну, літають, я їх не бачу, але вони є».

Аби спорядити установку, інколи потрібно до пів години. Проте пакет «Града» — 40 ракет — вилітає лише за 20 секунд. Точність тут понад усе. Геодезист із позивним «Прометей» наголошує: без чіткого алгоритму дій робота неможлива, адже кожна маленька деталь впливає на те, чи накриє залп заданий квадрат.

Чому артилерія важлива

Попри епоху дронів, артилеристи певні: їхня робота незамінна. Дрон може уразити одиночну ціль, але зупинити механізовану колону на марші здатна лише потужна артилерія.

«Ролекс», командир БМ-21 «Град»: «Зараз стільки елементів подавлення, що дрон може елементарно не долетіти. А снаряд завжди, якщо його в ціль послати, долетить куди треба».

Сам «Ролекс» на війні півтора року. У цивільному житті він був аналітиком із Вінниці. Каже, що мобілізувався, бо не міг інакше: «Всі повинні захищати державу. Якщо не будуть — не буде ні роботи, ні дому. Думати в тилу, що хтось за мене повоює — це не варіант».

Маленький Йода на удачу

На удачу артилерист завжди бере із собою маленьку фігурку Малюка Йоди. Придбав його у перший же день служби.

«Ролекс»: «Він завжди був розумний, мав власну думку і налаштовувався на позитивний результат. Позитивно мислити та робити максимум — це допомагає у найскладніші часи».

Попри повагу до своєї «старенької» машини, командир зізнається: мріє опанувати щось сучасніше, наприклад, американський HIMARS. А поки що — його розрахунок продовжує щоночі випалювати тили ворога, наближаючи перемогу.

