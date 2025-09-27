Жорстке затримання чоловіка у Києва: у поліції розповіли, що ж сталося насправді (відео)

Затримання.

Днями у Мережі з’явилося відео, на якому працівники поліції Києва силою затримали чоловіка просто посеред вулиці.

Що ж сталося насправді, поліція Києва розповіла у коментарі кореспонденту ТСН.ua Олександру Марущаку.

Відео оприлюднив Телеграм-канал “Реальний Київ | Украина”. За інформацією ресурсу, інцидент стався на столичному ДВРЗ, що у Дніпровському районі.

На відео видно, як поліція повалила чоловіка на землю, аби надягнути на нього кайданки. Згодом кілька працівників поліції силою “скрутили” молодика та “потягнули” до машини, але вона була на службою.

Зауважимо, що під час затримання чоловік пручався. За словами очевидців, правоохоронці відмовились показати свої документи.

Коментар поліції

У поліції Києва ТСН.ua прокоментували інцидент з жорстким затриманням чоловіка. За їхньою інформацією, затриманому 35 років. Втім, чому правоохоронці вдалися до жорстких дій, у поліції не сказали.

"Чоловік перебував у розшуку за Дарницьким ТЦК. Інформація про те, що він служив не відповідає дійсності", - повідомили у поліції Києва.

