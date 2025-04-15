Жорсткі розбірки в оточенні Путіна: Жданов попередив про нові «Кривий Ріг і Суми»

Володимир Путін / © ТСН

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Російська армія посилила удари по Україні і терор населення після початку мирних ініціатив президента США Дональда Трампа. У квітні ворог завдав кривавого ракетного удару по Кривому Рогу — 20 цивільних загиблих, Сумах — 34 загиблих, та інших містам, водночас майже щоденно атакує нашу країну сотнями «Шахедів».

Чого намагається досягти російський диктатор Володимир Путін, чому виходить з переговорного треку та чого чекати від війни далі — про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Криваві удари по Україні під час мирного процесу

Криваві удари по Україні під час так званого мирного переговорного процесу — результат «розборок» у Кремлі, вважає Жданов. На його думку, розбіжності всередині політичного керівництва Росії виливаються у терор українського населення.

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«Зверніть увагу: щойно спецпосланець президента США Стів Віткофф зустрічається з посланцем Путіна Кирилом Дмитрієвим, одразу ж, буквально на наступний день, з російської сторони ми маємо такий терористичний акт проти проти цивільного населення з максимальною кількістю жертв», — каже Олег Жданов.

Десятки смертей, які Трамп називає «помилкою»

Він нагадав, що Дональд Трамп відреагував на ракетну атаку Росії по Сумах, внаслідок якої загинули 34 людини, назвавши її «жахливою помилкою».

«Те, що росіяни використали нібито збір наших військових — це чисто привід. А от судячи з того, куди влучили дві ракети, то „помилок“ бути не може. Те, що Трамп говорить, що це помилка — йому Путін так сказав, він так і говорить», — вважає експерт.

Він пояснює: балістична ракета «Іскандер-М”/KN-23 — високоточна. Куди її направили, туди вона і влучила.

«Виглядає усе це таким чином, що як тільки партія лібералів починає домовлятися — а це Дмитрієв, він її представляє, а вони навколо Путіна, ближче до нього стоять, відтісняють і помічника Путіна Патрушева і Шойгу, цих „яструбів“ війни — і в нашій країні стається ось такий кривавий теракт. Показуючи Путіну, що вони впливають на хід війни і без них ніяких домовленостей бути не може. Лавров там рве серце в Стамбулі, намагаючись домовитися з американською делегацією. А тут фактично за його спиною Дмитрієв майже домовився і про літаки, і про цивільну авіацію, я маю на увазі рейси, і про відновлення роботи посольства і все решта. Так що тут треба дивитися трошки ширше в плані того, що це політичне протистояння серед кланів Російської Федерації», — каже Олег Жданов.

Путін, ймовірно, не контролює ситуацію

Водночас, за його словами, смертельні російські удари, від яких ми потерпаємо, показують, що Путін, ймовірно, не контролює ситуацію в Росії.

«Може, він і готовий був би домовитися. Але ми не знаємо, на чиєму він боці на сьогоднішній день. Ми можемо тільки припустити, що він на боці лібералів стосовно оперативної паузи, яка йому дуже потрібна. І ми чекаємо, поки це виллється в протистояння між кланами в самому Кремлі. Це може призвести до нестабільності в самій Росії», — каже Олег Жданов.

На його думку, Путін навряд чи проти мирних ініціатив Трампа.

«Ну не може Дмитрієв так активно просувати ідеї домовленості припинення вогню, відновлення дипломатичних стосунків, не маючи на це повноважень. Чи Путін дійсно не контролює ситуацію. Чи партія лібералів настільки міцно стоїть, що вони ігнорують Путіна», — каже експерт.

Трамп не може зупинити війну

Водночас, за його словами, Трамп не здатен вплинути на Путіна та зупинити війну в Україні.

«Судячи по його поведінці, Трамп не самостійний політик стосовно питань врегулювання. Ми ж читали, що він сказав. Спочатку він сказав (про удар по Сумах — ред.), що це, скоріш за все, „помилка“, що росіяни „помилилися“. Не можна помилитися — з різних бригад ракетні розрахунки здійснювали пуски. Наша розвідка навіть номери цих бригад назвала. Що вони помилилися координатами і в двох бригадах одночасно — це маячня. І якщо Трамп каже, що це помилка… Коли його кореспондент перепитує, як же ж помилка, він відразу каже: „Це не моя війна, це війна Байдена, ідіть в нього і питайте“. Це відповідь на запитання, може Трамп на це вплинути чи ні. Він не може. Проти Росії він не може нічого, проти Путіна нічого не може сказати», — каже Олег Жданов.

Водночас, за його словами, умовна папка з написом «Трамп» в Росії може бути не в руках Путіна.

«Може там не Путін, може той же Патрушев, може Бортников, шеф ФСБ — у кого папка з написом Трамп? Ось у чому питання. Тому що Дмитрієв має повноваження, і у нього рівень перемовин набагато вищий. З ким розмовляє Лавров в Стамбулі? З представником адміністрації Байдена. А з ким розмовляє Дмитрієв — з людиною, яка напряму розмовляє з Трампом. Рівень абсолютно різний. І якщо Дмитрієв діє від імені Путіна… Важко сказати. Там серпентарій — подивимось. Як казав Черчілль: хто з бульдогів вилізе з-під килима, з тими будете розмовляти. Але ніколи не лізти, коли російські бульдоги рвуть один одного під килимом», — каже експерт.

Терор цивільного населення буде продовжуватися

Терор цивільного населення, на жаль, буде продовжуватися, вважає Олег Жданов. Тому важливо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і переконувати партнерів передавати нам озброєння для захисту від російських атак.

«Чим більше буде роздрай в Кремлі, тим більше буде таких кривавих терористичних атак на наші голови. Єдине, що ми можемо — ми постійно говоримо населенню не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Не проводити масових заходів, не афішувати ці масові заходи під час їх організації і проведення. Зрозуміло, що на завтра нам ніхто не дасть, як сказав президент, необхідні п’ять дивізіонів по шість-вісім батарей — 30-40 батарей для того, щоб хоча б частково закрити повітряний простір країни», — каже Олег Жданов.

Раніше ми писали про світову реакцію на удар по Сумах. Доки Європа одностайно обурена диким масштабом російського воєнного злочину, президент США досі не знаходить у собі сил засудити Росію так, щоб це хоч комусь було зрозуміло.