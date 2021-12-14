Зовнішньополітичні пріоритети України: меншовартість у минулому, фокус на безпекове партнерство зі США та Туреччиною

Наступного тижня Україна прийматиме перший саміт Люблінського трикутника, а на початку 2022 року до Києва приїде президент Туреччини Ердоган.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав шість пріоритетних напрямків зовнішньополітичної стратегії України, ухваленої вперше за 30 років незалежності.

Перший - забезпечення незалежності державного суверенітету України та відновлення її територіальної цілісності.

- забезпечення незалежності державного суверенітету України та відновлення її територіальної цілісності. Другий - протидія російській агресії та притягнення Росії до юридичної відповідальності за злочини проти України.

- протидія російській агресії та притягнення Росії до юридичної відповідальності за злочини проти України. Третій - продовження курсу на набуття повноправного членства в ЄС і НАТО.

- продовження курсу на набуття повноправного членства в ЄС і НАТО. Четвертий - просування українського експорту та залучення іноземних інвестицій.

- просування українського експорту та залучення іноземних інвестицій. П’ятий - захист прав та інтересів громадян України за кордоном.

- захист прав та інтересів громадян України за кордоном. Шостий - утвердження позитивного іміджу України в світі.

За словами міністра, документ залишає в минулому багатовекторність, позаблоковість, невизначеність, партнерозалежність і навіть меншовартість, яка, на жаль, пронизала нашу політичну культуру ще до того, як Україна стала незалежною, та інші вади державного росту, якими ми хворіли в перші десятиріччя після відновлення незалежності.

Міністр підкреслив, що центр осі координат зовнішньої політики України надто довго перебував із тих чи інших причин за межами України: колись у Москві, дехто бачить його в Брюсселі, хтось орієнтується на Вашингтон, Берлін, Париж, Варшаву. Тепер стратегія переноситься до Києва.

Безумовною перемогою на фронті протидії агресії Росії став перший установчий саміт Кримської платформи. Зараз, за словами Дмитра Кулеби, триває вмонтування Кримської платформи в систему міжнародних відносин.

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"І, як переказують деякі мої колеги з інших країн, коли вони спілкуються з росіянами, то, дослівно цитую: Кримська платформа турбує їх не менше, ніж постачання зброї Україні. Росія розуміє, що Кримська платформа - це інструмент, який сформалізував існування коаліції, яка ніколи не погодиться з незаконною окупацією Криму і не дозволить Росії створити картинку, що світ погодився з її перебуванням на українському півострові", - зауважив міністр.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив під час заходу "Дипломатія 2022: Пріоритети Стратегії зовнішньополітичної діяльності", організованого Центром "Нова Європа".

НАТО

Членство в ЄС і НАТО, за словами Дмитра Кулеби, - не беззастережна самоціль, а інструмент зміцнення безпеки України, підвищення добробуту українців, додаткового захисту прав, свобод і соціальних гарантій.

"Ми продовжуємо дотримуватися принципу "більше за більше". Курс на членство в ЄС і НАТО, який обрав і підтримує український народ, не зміниться під жодним зовнішнім тиском. Лише народ України визначатиме майбутнє нашої країни. І зараз, в контексті нових-старих вимог Росії щодо припинення розширення НАТО на Схід, ми розуміємо, що це насамперед про Україну. На всіх зустрічах я наголошував, що ці вимоги Путіна мають бути категорично та беззастережно відкинуті", - заявив міністр.

ТСН.ua неодноразово повідомляв, що Москва вимагає від США і НАТО правових юридичних гарантій нерозширення НАТО на Схід та нерозміщення військових систем Альянсу в безпосередній близькості до території Росії. Тобто, в країнах колишнього Варшавського договору і навіть далі.

У Кремлі продовжують стверджувати, що Захід обдурив Росію, начебто знехтувавши усною обіцянкою не розширювати НАТО на Схід в обмін на об’єднання Німеччини 1990 року. Тому через 30 років Путін хоче передомовитися з президентом США Джо Байденом про нову архітектуру безпеки Європи. Тобто, влаштувати таку собі "Ялту-2".

Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький, який також був присутній на заході, неочікувано заявив, що, можливо, майданчиком для розмов із Росією про європейську безпеку може стати ОБСЄ.

"Ми почули з боку Росії очікування розмови про європейську безпеку. Ми ще раз зрозуміли, що не йдеться про "формулу Штайнмайєра", вибори в ОРДЛО. Рішення, якого очікує Росія, стосується і моєї країни, і Угорщини, і Румунії, і взагалі всіх нас на євроатлантичному просторі. Розмова про європейську безпеку не є табу. Але, мені здається, є дві умови. Перша - вона не може відбуватися під шантажем використання збройної сили. Ми не можемо бути змушеними 100 тис. російських солдат до цієї розмови. Друге - участь мають брати всі учасники, адресати європейської безпеки. Майданчиком є наприклад ОБСЄ", - заявив посол Польщі.

Євросоюз

Дмитро Кулеба нагадав, що Україна приєдналася до Європейського фонду забезпечення миру, що на практиці означає 31 млн євро для українського сектору оборони.

"Але в цьому є ще більший політичний контекст - додаткове залучення України в механізм ЄС. Наша стратегія в тому, що, поки двері формально зачинені, ми маємо відкрити якомога більше вікон, а потім навіть і всі вікна. І це стосується не лише ЄС, а й НАТО", - підкреслив міністр.

У середу, 15 грудня Володимир Зеленський братиме участь у саміті Східного партнерства (СхП), який проводиться раз на два роки в Брюсселі. Ця європейська ініціатива була започаткована Швецією та Польщею 2009 року для наближення України, Грузії, Молдови, Білорусі, Вірменії та Азербайджану до ЄС. Однак, за 12 років існування СхП ми бачимо, що вона суттєво забуксувала.

Захід фактично проспав аншлюс Білорусі Росією. Вірменія та Азербайджан не виявляють палких євроінтеграційних прагнень. У цьому форматі "шістки" в лідерах Україна, Грузія та Молдова, отримавши безвіз та підписавши з Брюсселем Угоди про асоціацію. Саме тому Київ, Кишинів та Тбілісі створили формат Асоційованого тріо. Проте Євросоюз не поспішає офіційно визнавати нову ініціативу трьох країн, наголошуючи, що хоче зберегти єдність формату СхП.

"Але наголошу, що політика України щодо Східного партнерства залишається незмінною - ми не сприймаємо формат партнерства, як альтернативу для курсу на євроінтеграцію. Східне партнерство може сприяти і посилювати інтеграцію, але не може її замінити", - підсумував Кулеба.

Регіональні альянси

Під час візиту міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу до Львова на початку жовтня Дмитро Кулеба заявив, що Україна започаткувала політику створення малих альянсів, поки ми не є членами ЄС і НАТО. Так з’явився Люблінський трикутник за участю Польщі та Литви, а також формат "квадриги" з Туреччиною, який об’єднав міністрів закордонних справ та оборони двох країн.

Наступного тижня, за словами Дмитра Кулеби, в Україні відбудеться перший саміт Люблінського трикутника. А на початку 2022 року президент Туреччини Ердоган відвідає Україну для участі у засіданні Стратегічної ради високого рівня разом із Володимиром Зеленським.

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Чи не найважливішим напрямком співпраці залишається Чорне море. ТСН.ua вже писав, що 2016 року в рамках НАТО Румунія виходила з ініціативою створення спільної флотилії держав Чорноморського регіону. Проте деякі країни-члени Альянсу заблокували ухвалення рішення, щоб зайвий раз не злити Росію. Як не дивно, серед них тоді була й Туреччина, хоча офіційно рішення не підтримала Болгарія разом з Німеччиною та Францією.

ТСН.ua повідомляв, що під час візиту Мевлюта Чавушоглу до Львова, Київ та Анкара заявили про початок будівництва (під Києвом) заводу щодо спільного виробництва безпілотників Bayraktar. Саме їхній продаж Україні з боку Туреччини дуже злить Росію. А буквально нещодавно стало відомо, що запорізьке машинобудівне конструкторське бюро "Прогрес", що входить до складу "Укроборонпрому", постачатиме реактивні двигуни Аі-322Ф для турецьких безпілотних винищувачів MIUS.

"Якщо взяти Люблінський трикутник, коли Литва зіштовхнулася з першою хвилею спроб Білорусі використати мігрантів як зброю на кордоні, саме Україна була однією з перших, хто допоміг Литві. Я ніколи не міг уявити, що гуманітарна допомога може надаватися у вигляді колючого дроту. Коли почалася друга хвиля, і ми бачимо всі ці картинки з кордону Білорусі та Польщі, виявилося, що саме Люблінський трикутник є оптимальним механізмом для координації дій і визначення спільних зусиль", - зазначив міністр закордонних справ.

Так, за словами Дмитра Кулеби, США - наш партнер в галузі безпеки номер один. Проте, і Люблінський трикутник, і Асоційоване тріо, підсилюють євроінтеграційний та євроатлантичний курс України.

"Чому ми це робимо? Не лише тому, що хочемо більш тісних відносин із нашими найближчими партнерами. А й тому, що ми розуміємо просту істину, і про це треба прямо говорити, - ніхто не захищатиме Україну краще, ніж ми самі. І для цього ми повинні максимально зміцнювати відносини з тими державами, які готові надавати нам сприяння", - підсумував Кулеба.