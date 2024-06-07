"Зовнішнє управління", протистояння із Заходом та "натівці" в Україні: що вигадує пропаганда РФ, щоб виправдати війну

Кремлівські “боти” активно працюють над тим, аби роз’єднати Європу у питаннях підтримки України. І якщо ви чуєте словосполучення “зовнішнє управління”, то можете не сумніватись, що це і є те саме пропагандистське повідомлення.

Звідки походить це кліше? І як “литовські ельфи” навчились протистояти “кремлівським тролям” - читайте в спеціальному проєкті Наталії Ярмоли "Мова війни".

Пропагандистські наративи Росії

Така подія як саміт НАТО у Литві 2023 року просто не могла пройти без уваги кремлівських рупорів. Адже у світі російської пропаганди - Альянс це головний ворог.

Тож, фейк про “зовнішнє управління” - буцім-то країнами пострадянського простору, як-от Балтійська трійка або Україна, керують Вашингтон чи Брюссель - один з головних наративів.

Литва

"Після нашого вступу до ЄС і НАТО 2004 року - поширений наратив, що ми втратили нашу незалежність. Пропагандисти намагаються показати, що всі країни Балтії є несправжніми державами, лузерами, але якщо ви порівняєте економічні показники, це повна нісенітниця, ми бачимо 30 років нашого економічного підйому", - каже Кароліс Жукаускас, керівник з питань комунікації Blue/Yellow OFFICE, однієї з найбільших організацій підтримки України в світі.

З 2014 року, коли український народ чітко окреслив бажання стати частиною ЄС, а згодом і НАТО - ми проходимо шлях країн Балтії. Один в один. Відтоді ж проросійські та антизахідні ЗМІ, лідери громадської думки почали називати співпрацю України з ЄС, НАТО і США “зовнішнім управлінням”.

Головні лякачки: Захід буцімто хоче викрасти всі національні надра, іноземці прагнуть викупити українську землю, і розмістити тут бази НАТО, щоб знищити Росію. Усі ці міфи з різними заголовками працюють на одне - на тотальну демонізацію Заходу.

Як росіяни вигадали термін "зовнішнє управління"

З активісткою українського центру безпеки та співпраці в Чехії Анастасією Сінгаєвською ТСН зустрілась у центрі Праги. Саме тут минулого сторіччя була випробувана технологія вторгнення під прикриттям “зовнішнього управління”.

Що означає пропагандистське кліше "зовнішнє управління" чехи добре розуміють. Тут про це нагадують події 1968-го року, коли радянські танки розчавили “Празьку весну” за надмірну свободу. Тоді це вторгнення виправдовували загрозою військ НАТО із західної Німеччини. Коли Радянський союз та його сателіти з Організації Варшавського договору в’їхали на танках до Чехословаччини - Брежнєв говорив про “братерську допомогу”. Хоч багато місцевих зустрічали їх, як окупантів з плакатами “ми вас не кликали”. Утім, будь-який прояв демократії в комуністичній Європі - вважався загрозою для Москви.

КДБ-іст Путін мав фактично готовий сценарій. Вихований "холодною війною", він засвоїв головне правило диктатора: щоб правити довго, потрібно об’єднати народ проти зовнішнього ворога.

Виступ Путіна

"Саме для того, аби возвеличити Росію як країну, яка може впливати і оцінювати суб'єктність інших держав, може оцінювати їхнє право на існування або ж легітимність урядів і правління. Риторика зовнішнього управління примінялася Росією також і до Чехії, зокрема ще до повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році", - йдеться у матеріалі ТСН.

За рік до цього чеські спецслужби і чеський прем'єр-міністр зробили висновки стосовно того, що до вибухів на військових складах у Врбетицях були причетні російські спецслужби і після цього тодішній прем'єр-міністр Дмітрій Мєдвєдєв назвав Чехію заручником США.

Протистояння із Заходом для росіян - це ще й спосіб відволікти увагу від внутрішніх проблем. Людям, що роками живуть у занедбаних містах за межею бідності, легко пояснити, що і в цьому винен Вашингтон чи Лондон. Бо накладають санкції.

Злочини російських еліт, які з накраденими статками буквально окупували фешенебельні райони ворожого Заходу, залишаються за ширмою.

Нездатність перемогти Україну на полі бою - теж легко пояснити “зовнішнім управлінням Києва”. Мовляв, воюють не з Україною, а з цілим НАТО. Після провалу воєнного бліцкригу “Київ за 3 дні”, почався інформаційний - про ефемерних "натівців", що висадились в Україні.

У нових підручниках для старшокласників, виданих 2023 року, вже йдеться про “втручання і тиск зі сторони США”, які змушують Росію діяти. А арештовані Заходом за вторгнення в Україну активи РФ - пропагандисти називають “крадіжкою”.

Там будується уявлення, що Україні, як і країнам Балтії, бракує суб’єктності – їм просто кажуть, що робити з-за кордону.

У Литві "тролям" протистоять "ельфи"

Над створенням цього загального наративу працюють фабрики тролів. Коли чисельні загони найнятих за гроші пропагандистів, з липових акаунтів, коментують і постять повідомлення, що спотворюють реальність.

У Литві “тролям” протистоять “ельфи”. Це - звичайні громадяни Литви. Щодня у перервах між основною роботою вони сідають за комп’ютер: шукають, викривають і б’ють тролів.

Рух ельфів - це тисячі добровольців по всій Литві, які допомагають боротися з фейковими групами, ботами, тролями.

Що Росія не збирається зупинятися в Україні - добре розуміють в країнах Балтії. Тож, активіст із синьо-жовтого офіса - Кароліс Жукаускас теж вступив до лав ельфів. Він розуміє: не відбитий інформаційний наступ призводить до реального.

Напис "Путіне, Гаага чекає на тебе"

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