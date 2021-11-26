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"Зрада, COVID, зрада": Зеленський заявив, що оточення Ахметова затягує його у "війну"

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"Зрада, COVID, зрада": Зеленський заявив, що оточення Ахметова затягує його у "війну"

Сайт президента України

Президент зазначив, що в Україні ніхто не закриває телеканали.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що оточення бізнесмена Рената Ахметова затягує його у протистояння. 

Про це очільник держави заявив під час пресмарафону 26 листопада.

"Ніякого підвищення ставок з мого боку немає. Я не буду говорити інформацію, яку президент не має права розповсюджувати щодо ситуації з "вагнерівцями". Я відповів, тому що все це перейшло в базар, а не в реальність і потребувало мого особистого втручання. Це репутація нашої держави, моя особиста репутація також. Медійна політика Рената Леонідовича перейшла в не дуже здорову фазу. Вони можуть говорити, що хочуть, але не мають права дезінформувати населення", - сказав президент. 

Володимир Зеленський додав, що в  Україні президент не закриває телеканалів. 

"Але я не закриваю канали, як це робиться у деяких державах. Саме ці канали. Я про це вийшов говорити з вами. Тому що Сергій (Никифоров, речник президента – ред.) каже: "У нас з цього питання тисячі запитів". Його (Ахметова - ред) оточення затягує у цю війну не проти мене особисто, а проти народу. Мене обрали, я не просто особистість, я повністю собі не належу. Я – вибір людей і частково належу їм. Тому вважаю, що це виклик їм", - сказав Зеленський. 

Доповнюється. 

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